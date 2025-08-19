Urheilu
SaiPa takoi massiiviset rahat

SaiPa taipui liigafinaaleissa KalPalle kuudessa ottelussa.
SaiPa taipui liigafinaaleissa KalPalle kuudessa ottelussa. Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 29 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Jääkiekon SM-liigassa sensaatiohopean viime kaudella saavuttanut SaiPa teki lähes 700 000 euroa voittoa keväällä päättyneellä tilikaudella. 

SaiPa tiedotti talousluvuistaan tiistaina. 

– Liiga-SaiPa Oy:n liikevoitto parani edelliseen tilikauteen verrattuna noin 1,9 miljoonaa euroa ja oli 668 tuhatta euroa voitollinen. Myös liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli päättyneellä tilikaudella 8,1 miljoonaa euroa, SaiPan tiedotteessa selvitetään

Toimitusjohtaja Jani Valkeapää luonnehti tulosta erittäin hyväksi. 

– Haluan kiittää tässä yhteydessä SaiPan laajaa fanikuntaa, koko yhteisöä ja yhteistyökumppaneitamme, jotka löysivät vaikeiden vuosien jälkeen seuran uudelleen. Tietysti kiitokset menevät myös joukkueelle, jonka loistava urheilullinen menestys siivitti myös taloudellista tulostamme.

Tiedotteen mukaan SaiPa on budjetoinut tulevalle kaudelle nollatuloksen ja 3 500 katsojan yleisökeskiarvon. Kauteen se lähtee kahden miljoonan euron pelaajabudjetilla.

