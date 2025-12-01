Milloin alkaa keski-ikä, kun elinajanodote pidentyy?
Ihmisten elinajanodote on pidentynyt tasaisesti, ja Tilastokeskuksen vuoden 2024 lukujen myötä tehtiin tilastohistoriaa, kun vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 79,6 vuotta ja tyttöjen 84,8 vuotta.
Kun elämä jatkuu aiempaa pidempään herää kysymys, siirtyykö myös käsitys keski-iän alkamisesta myöhemmäksi.
Kielitoimiston sanakirja määrittelee keski-iän nuoruuden ja vanhuuden väliseksi ikäkaudeksi, mutta tämä on ajanjaksona silti tulkinnanvarainen.
Yhtä oikeaa vastausta ei ole, ja keski-iän rajat vaihtelevat sen mukaan, keneltä kysytään.
Evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala on kertonut keski-ikää koskevassa Ylen haastattelussa, että keski-ikä on lopulta enemmän tunne kuin biologinen vaihe.