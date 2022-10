Tutkimus: Jos haluat elää pitkään, treenaa näin

Säännöllinen liikunnan harrastaminen ja pitkään jatkuvan paikallaanolon välttäminen on tunnetusti hyväksi terveydelle.

Tutkimus ilmestyi lääketieteellisessä British Journal of Sports Medicine -lehdessä.

Voimaharjoittelun hyödyt ikääntyneille

Alhaisen lihasvoiman on aiemminkin havaittu lisäävän selvästi ennenaikaisen kuoleman riskiä. Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin yksi laajimmista laatuaan. Se osoittaa vain yhteyden säännöllisen voimaharjoittelun ja pidemmän elämän välillä, mutta linkkiä selittävistä mekanismeista on entuudestaan ymmärrystä.