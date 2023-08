Putinin tavannut suomalaisdiplomaatti: Venäjän eliitti ei uhkaa Kremliä kahdesta itsekkäästä syystä

Presidentti Putinin vallan pysyvyydellä on tapana spekuloida lännessä aina, kun Venäjällä tapahtuu jotain sellaista, jota voisi edes periaatteessa pitää Kremlin heikkouden merkkinä.

– (Kapina) ei aiheuttanut Venäjällä mitään isompaa muutosta. Putin on aika vahvasti saanut poistettua uhkakuvan. Olen aika varma, että hallintojärjestelmä on varautunut tällaisiin ja pitää ikään kuin tiukempaa kuria.

Uudelle Wagnerille on tarvetta

Wagner-ryhmän kaltaiselle armeijalle Kremlillä on jatkossakin käyttöä, Hautala sanoo.

– Venäjä tarvitsee voimia, jotka ovat vähän etäämmällä valtiosta ja voidaan pitää hajurakoa. Se, onko se Wagner vai joku muu porukka, jää nähtäväksi. Wagner on ollut aika hyödyllinen työkalu, koska on voitu selittää, ettei tämä ole suoraan Venäjän valtio, vaan yksityinen yritys.

Eliitillä omat itsekkäät syyt hyväksyä Putin

Prigozhinin kerrottu kuolema on suomalaisdiplomaatin mukaan väkivaltainen vihje Venäjän eliitille, että vaikka meno ei aina miellyttäisi, on teot ja sanat syytä sovittaa Kremlin sääntöjen mukaisesti.

– Venäjän eliitti, joka on ratkaiseva poliittisessa järjestelmässä, on hankkinut etunsa Putinin kaudella, suurlähettiläs Hautala sanoo.

– Se, että heillä olisi halukkuutta muuttaa järjestelmää tai ottaa se riski, että joku toinen johtaa maata ja vaatii muutoksia, on hyvin alhainen. Heillä on hyvin suuri intressi pitää tilanne sellaisena kuin se on.