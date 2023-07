Prigozhin näytti, miten Putin voidaan syrjäyttää: "Eliitissä paljon kytevää vastarintaa"

Venäjällä on yksi ainoa suuri voimakeskus, jonka korkeimmalla valtaistuimella presidentti Vladimir Putin istuu, Kivinen katsoo. Kivisen mukaan länsimaiden haaveilu Putinin valtakauden loppumisesta on pitkälti "toiveajattelua".

– Venäjällä ei ole mahdollista organisoida normaalia vallanvaihdosta. Silloin (sotilasvallankaappaus) on melkein ainoa mahdollisuus, Kivinen jatkaa.

Muodollisesti Venäjällä on monipuoluejärjestelmä, mutta Kivinen muistuttaa, ettei siihen ole rakennettu minkäänlaista mekanismia vallanvaihdokselle.

– Prigozhin ei varmasti olisi ollut sen parempi. Se, että Putin lähtisi, ei poistaisi kansallispatrioottista ilmapiiriä. Venäjän tilanne on aika traaginen, Kivinen toteaa.

– Tyytymättömyyttä on paljon. Sitä on vaikea tuoda näkyviin, emmekä me sitä näe, hän jatkaa.