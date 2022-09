Onko Suomen sähköverkko suojassa sabotaaseilta? "Koputteluja tulee päivittäin"

Nord Stream -kaasuputkivuodot ovat herättäneet kysymyksiä siitä, kuinka hyvin Suomen yhteiskunnan kannalta kriittinen sähköverkko on suojassa sabotaaseilta.

– Aika hyvin olemme varautuneet, mutta mikään varautuminen ei koskaan voi olla täydellistä. Huoltovarmuusyhteistyö julkishallinnon ja yritysten välillä on hyvää, ja sen eteen tehdään paljon töitä, sanoo huoltovarmuuskeskuksen voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen.

Sähköverkko on kaatunut viimeksi lähes 50 vuotta sitten

– Näitä koputteluja tulee päivittäin, ja paljon. Suurin osa on vaatimattomia yrityksiä, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan "koputteluissa" on kyse on haitanteosta, jossa esimerkiksi haittasähköposteilla yritetään tunkeutua järjestelmiin.

Niemisen mukaan koko sähköverkon kaatuminen on uhkakuva, johon Suomessa on syytä varautua. Suomessa on kuitenkin hyvät valmiudet torjua myös sabotaasiyrityksiä, joilla yritetään lamauttaa sähköverkkoa.