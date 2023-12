Tuntuuko vanhalta? Kaikki nämä hittikappaleet täyttivät tänä vuonna 20 vuotta

2023 monet asiat täyttivät pyöreitä – kuten monet ikivihreät, joiden ei välttämättä uskoisi saavuttaneen 20 vuoden kypsän iän.

Katso keräämämme lista vuoden aikana merkkipaalun saavuttaneista kappaleista, ehkä löydät joukosta myös oman suosikkisi.

50 Cent – In Da Club

Go, shorty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday.

Legendaarinen syntymäpäivä-aiheinen räppi, eli 50 Centin In Da Club vietti omaa 20-vuotissyntymäpäiväänsä 7. tammikuuta 2003.

The White Stripes – Seven Nation Army

Mikäli olet koskaan ollut esimerkiksi jalkapallo-ottelussa, olet varmasti kuullut yleisön hyräilevän tai huutavan tämän klassikon erittäin tunnistettavaa rytmiä.

Kertoman mukaan tavan alkuperä juontaa belgialaisen Club Brugge KV -joukkueen faneihin, jotka lauloivat kappaletta ensi kerran Mestarien liigan ottelussa Italiassa AC Milan -joukkuetta vastaan lokakuussa 2003.

Kappale julkaistiin 17. helmikuuta 2003.

Evanescence – Bring Me To Life

Syksyllä 2023 Suomen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassakin kuultiin tämä hitti osana kauden voittajien Pernilla Böckermanin ja Anssi Heikkilän vaikuttavaa paso doblea.

Maailmalla voimakappale kuultiin ensi kerran huhtikuussa 2003 Daredevil-elokuvan soundtrackilla.

Black Eyed Peas – Where Is The Love

Black Eyed Peas -yhtye porskuttaa yhä, mutta bändin kultaisinta aikaa vietettiin 2000-luvun alkupuolella. Toukokuussa 2003 ilmestynyt Where Is The Love on yhä yksi bändin suosituimmista hiteistä.

Beyonce – Crazy In Love

2000-luvun alussa Beyoncé Knowles oli vielä vahvasti osa Destiny's Child -trioa, mutta alkoi jo hiljalleen irtautua omalle soolouralleen. Tässä häntä avitti vahvasti puoliso Jay-Z, jonka kanssa toukokuussa 2003 julkaistu Crazy In Love tanssittaa kansaa edelleen ympäri maailman.

Outkast – Hey Ya

Shake it like a polaroid picture!

Outkastia ajatellessa monille tulee luultavasti mieleen musiikkivideo, jossa värikkäisiin asuihin pukeutuneet muusikot ja tanssijat veivasivat hullun lailla ratsastuskypärät päässään.

Kyseessä on tietysti elokuussa 2003 julkaistu Hey Ya.

Kuitenkin kappaleen kohta, jossa käsketään "sheikkaamaan sitä kuin polaroidkuvaa" on osasyyllinen erääseen urbaaniin legendaan.

Polaroid-kamerasta tulostuneen kuvan heiluttaminen nimittäin ei saa kuvaa kehittymään nopeammin – se itseasiassa saattaa haitata sitä.

Linkin Park – Numb

Linkin Parkin yksi menestyneimmistä kappaleista julkaistiin syyskuussa 2003, ja se on tähän päivään mennessä kerännyt Spotifyssa yli 1,5 miljardia striimiä. Lähes yhtä suosittu on siitä tehty, vuonna 2004 julkaistu toinen versio Numb/Encore, jolla kuullaan myös Jay-Z.

Kappaleen läpitunkevuus ja lyriikoiden lohduttomuus sai uuden merkityksen vuonna 2017, jolloin yhtyeen pitkään masennusta sairastanut laulaja Chester Bennington menehtyi 41-vuotiaana.

Britney Spears – Toxic

Popin kuningatar Britney Spears julkaisi vuoden 2003 tammikuussa rajulla seksikkyydellään häkellyttäneen kappaleen Toxic, joka on yhä tänä päivänä yksi pop-ikonin legendaarisimmista kappaleista – musiikkivideonsa kera.

Ricky Martin – Jaleo

Muistatko vielä Pizza Enricon? Harva tietää, että huumorimusiikkia tehneen kaksikon Suomessa mainetta niittänyt hupituotos pohjasi puertoricolaisen poptähti Ricky Martinin hittiin Jaleo, joka julkaistiin toukokuussa 2003.

Christina Aguilera – Fighter

Yksi kaikkien aikojen erobiiseistä, Christina Aguileran Fighter taisteli itsensä päivänvaloon maaliskuussa 2003. Kappaleen kerrotaan saaneen inspiraationsa Guns N' Rosesin kappaleesta November Rain.

O-Zone – Dragostea din tei

Ma-ia-hii, ma-ia-huu!

Näin osasi todennäköisesti suurin osa Eurooppaa hoilata vuonna 2003, kun moldovalaistrio O-Zone pisti ilmoille jättihitti Dragostea din tein. Tämä jäi yhtyeen ainoaksi suurhitiksi, vaikka he vuoden 2007 lopettamisensa jälkeen tekivätkin vielä paluun vuonna 2017.

Sugababes – Hole In The Head

Muistatko vielä Sugababes-trion? Kolmikon suurin hitti Hole In The Head saavutti kypsän iän 13. lokakuuta täyttäessään 20 vuotta.

The Rasmus – In The Shadows

Lopuksi keskitytään hetki vielä kotimaan hitteihin, jotka ovat siirtyneet ikänsä puolesta niin ikään ikivihreiden puolelle.

Näihin lukeutuu The Rasmuksen In The Shadows, joka ilmestyessään tammikuussa 2003 sai bändin suosion singahtamaan aivan uusiin svääreihin.

HIM – Funeral of Hearts

HIM ja nuori Ville Valo villitsivät 1990-luvun lopulla, mutta myös 2000-luvun alussa. Tästä osoituksena on muun muassa Funeral of Hearts, julkaistu niin ikään 2003.

Don Johnson Big Band – One MC, One Delay

2003 kotimaan nuorisoa innosti Don Johnson Big Bandin räppiklassikoksi sittemmin muodostunut One MC, One Delay.

Zen Cafe – Piha ilman sadettajaa

Ennen menestyksekästä soolouraansa Samuli Putro toimi Zen Cafen laulajana, kitaristina sekä sanoittajana.

Yksi bändin tunnetuimmista klassikoista on surumielinen Piha ilman sadettajaa, joka julkaistiin yhtenä uutena kappaleena Zen Cafen kokoelmalevyllä Jättiläinen lokakuussa 2003.

Anssi Kela – 1972

Kuinka moni on huutanut karaokessa "meistä tuli muurareita"?

Niin on voinut tehdä jo 20 vuoden ajan, sillä Anssi Kelan suuri klassikko 1972 niin ikään on jo 20-vuotias.

Yö – Rakkaus on lumivalkoinen

Yö-yhtyeen suurin hitti Rakkaus on lumivalkoinen saapui suomalaisten kuultavaksi helmikuussa 2003. Edesmenneen Jussi Hakulisen säveltämä ja sanoittama laulu on vedonnut kansan syviin riveihin siitä lähtien.

PMMP – Rusketusraidat