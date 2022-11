Kommentti: 50 Cent Seinäjoella ei ollutkaan niin kauhea ajatus kuin saattoi luulla

Palkittu yhdysvaltalaisräppäri 50 Cent ja Seinäjoki. Siinä on kaksi asiaa, joiden ei kuvittelisi liittyvän toisiinsa mitenkään.

Yksi maailman suurimmista rap-artisteista melko pienessä suomalaiskaupungissa, tämä on pakko nähdä, ajattelin. Pohdin pitkin keikkapäivää, miten ihmeessä 50 Cent on päätynyt vetämään Suomen-kiertueen. Voiko se olla hänelle mistään kulmasta katsottuna taloudellisesti kannattavaa? Entä voidaanko seinäjokelaisareenalle saada samankaltaista ison maailman meininkiä kuin suurten yhdysvaltalaisräppäreiden keikoilla on totuttu näkemään?