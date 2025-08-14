Sinéad O´Connorista tehdään elämäkertaelokuva

Vuonna 2023 kuolleen muusikon Sinéad O´Connorin maailmanvalloitusta kuvataan tekeillään olevassa elämäkertaelokuvassa.

Edesmenneen muusikon Sinéad O´Connorin elämäkertaelokuva on tällä hetkellä työn alla. Siinä on mukana muun muassa vuonna 2022 julkaistun Nothing Compares -dokumenttielokuvan tuotantoyhtiö I.E. Entertainment.

Varietyn mukaan uuden elokuvan ohjaa Josephine Decker, joka teki vuonna 2020 suositun elokuvan kauhukirjailija Shirley Jacksonista.

Käsikirjoittaja on Stacey Gregg, joka on työskennellyt televisiosarjojen Mary & George, Little Birds ja Kirje kuninkaalle parissa.

Elokuva seuraa O´Connorin varhaisia vuosia musiikkialalla ja kertoo tarinan siitä, miten nuori nainen Dublinista valloitti maailman. Teoksessa keskitytään myös hänen maailmanlaajuiseen maineeseensa ja lahjakkuuteensa ja siihen, miten hänen nimestään tuli synonyymi pyrkimyksille kiinnittää huomiota katolisen kirkon ja Irlannin valtion tekemiin rikoksiin.

O´Connor kuoli 56-vuotiaana vuonna 2023. Hän ehti julkaista useita hittejä, kuten vuonna 1990 valtavan suosion saavuttaneen kappaleen Nothing Compares 2 U.

Muusikko eli myrskyisän elämän, jota värittivät suorapuheiset protestit ja erilaiset kiistat. Vuonna 1992 hän repi paavin kuvan Yhdysvaltain televisiossa, vuonna 1999 hänet vihittiin papiksi itsenäisen katolisen ryhmän toimesta, ja vuonna 2018 hän kääntyi islamin uskoon.

