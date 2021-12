Tiesitkö tämän näistä ikonisista joulukappaleista? Toinen syntyi 15 minuutissa, toinen ei edes ole joululaulu

Joulun lähestyessä myös joululaulujen kulutus kasvaa luonnollisesti kovaa vauhtia. Aaton kynnyksellä onkin jo lähes mahdotonta välttää ikoniset kappaleet kuten Wham!-yhtyeen Last Christmas ja Mariah Careyn All I Want For Christmas.

Tiesitkö kuitenkaan näitä faktoja korvamadoiksi äityvistä joululauluista?

1. George Michael kirjoitti hittikappaleen lapsuuden makuuhuoneessaan

Last Christmas syntyi vuonna 1984, kun Wham!-laulaja George Michael ja hänen bändikaverinsa Andrew Ridgeley vierailivat laulajan vanhempien luona. Michaelin kerrotaan hyppänneen yllättäen yläkertaan lapsuuden makuuhuoneeseensa kesken television katselun ja säveltäneen modernin jouluklassikon noin tunnissa.

2. Last Christmas ei ole oikeasti joululaulu

Kyllä, luit oikein. Kappale ei kerro mitään joulupukista, poroista, puista, lumesta tai muusta, minkä yleensä yhdistämme jouluun ja lomaan. Laulun sanoma on todellisuudessa paljon olemustaan synkempi, sillä se kertoo epäonnistuneesta romanssista, joka vain sattui alkamaan 25. joulukuuta.

3. George Michael teki hitin äänityksissä poikkeuksen

Michael oli tunnetusti laulaja, muttei säestäjä. Elokuussa 1984 äänitetyn Last Christmas -hitin kohdalla hän kuitenkin vaati soittaa koskettimia kappaleen äänityksissä. Lisäksi Michael heilutti rekikelloja äänityksissä.

4. Kappaleen väitettiin olevan kopio

1980-luvun puolivälissä Michael joutui jouluhittinsä vuoksi plagiointisyytösten kohteeksi. Jouluhittiä väitettiin The Carpenters ja Barry Manilowin Can't Smile Without You -kappaleen kopioksi. Syytteet kuitenkin hylättiin, kun musiikkitieteilijä esitteli yli 60 kappaletta, joilla on samanlainen sointukulku ja melodia kuin Last Christmasissa.

5. Monia tulkintoja

Hilary Duff, Good Charlotte, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Gwen Stefani, ja Taylor Swift ovat vain esimakua nimistä, jotka ovat tulkitteet Last Christmas -kappaletta vuosien varrella. Yksi erikoisimmista versioista lienee ruotsalainen Crazy Frog -hahmo, jonka versio ilmestyi markkinoille vuonna 2006 saavuttaen Iso-Britannian listasijoituksen 16.

6. Virallinen välttelypeli

Vaikka miljoonat ihmiset iloitsevat kuullessaan hittikappaleen joka vuosi, Whamageddon-niminen internetpeli rohkaisee pelaajia välttämään kappaletta erityisesti 1.-24. joulukuuta.

Pelin säännöt ovat yksinkertaiset: Kun kuulet alkuperäisen Last Christmas -version (remixejä ja covereita ei lasketa), häviät. Tappio myönnetään sosiaalisessa mediassa hashtagilla #Whamageddon, jonka jälkeen pelaaja odottaa hänen ystäviensä kokevan saman kohtalon.

7. 15 minuutin hitti

Vuonna 1994 julkaistu All I Want For Christmas on yksi Mariah Careyn tunnetuimmista lauluista. Yllättäen kappaleen kirjoittamiseen kului kaikkinensa vain 15 minuuttia.

8. Maailmanennätys

All I Want For Christmas on rikkonut Spotifyssa soitetuimman kappaleen ennätyksen kahdesti. Vuonna 2018 kappaletta soitettiin 10,82 miljoonaa kertaa 24 tunnin aikana. Tämän ennätyksen rikkoi myöhemmin Ed Sheeranin ja Justin BieberinI don't care. Vuonna 2019 Carey sai loistonsa takaisin, kun jouluhittiä striimattiin 12 miljoonaa kertaa vuorokaudessa.

9. Syntyi yllättäen