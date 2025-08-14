Katri Helena valmistautuu viimeiseen keikkaansa: "Iloisia pieniä yllätyksiä luvassa"

Julkaistu 14.08.2025 10:05
Katri Helena konsertoi viimeisen kerran julkisesti Olympiastadionilla lauantaina 16. elokuuta.

Legendaarinen Katri Helena lopettaa uransa Olympiastadionin suurkonserttiin lauantaina 16. huhtikuuta. Instagram-sivuillaan artisti kertoo faneilleen, kuinka valmistautuu tulevaan Viimeinen ilta -jättikonserttiin.

Katri Helenan mukaan viimeisellä keikalla on luvassa nostalgiaa sekä tuttuja lauluja.

– Yleisö voi fiilistellä omaa elämäänsä laulujen myötä. Luulen, että aika montaa ihmistä koskettaa ne tunnelmat, mitä konsertissa kuullaan.

Laulaja paljastaa, että stadionilla koetaan myös yllätyksiä.

– Iloisia pieniä yllätyksiä.

Katri Helena kertoo valmistautuneensa konserttiin harjoittelemalla. Laulaja paljastaa, että ei ole miettinyt esimerkiksi Olympiastadionin suuruutta tai tulevaa yleisömäärää.

– Kuvittelen, että menen laulamaan vain ne laulut niille ihmisille, jotka tulevat kuuntelemaan. Ihan niin kuin jossain muuallakin, ikoninen laulaja toteaa.

