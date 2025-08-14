Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti ensimmäistä kertaa Turussa – mukana nämä Suomen eturivin artistit

Kummien Elämä Lapselle -konsertti viettää 30-vuotisjuhlavuottaan, jonka merkeissä upeat perinteet omaava hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Turun Logomossa 10. syyskuuta.

Elämä Lapselle -hyväntekeväisyystapahtuman avulla edistetään pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa eri puolilla Suomea. Kotimaan suosituimpien esiintyjien tähdittämä konsertti nähdään suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla kello 20.00–22.00.

Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti on täynnä tunnelmaa, hyviä tekoja ja tunteikkaita tarinoita. Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa lasten terveyden asialla esiintyvät muun muassa Jenni Vartiainen, KUUMAA, Mirella, Fintelligens, Elastinen, Robin Packalen sekä Ellinoora ja Ani. Konserttilähetyksen juontajina ovat Ellen Jokikunnas, Gogi Mavromichalis, Sara Parikka ja Suvi Hartlin.

Elämä Lapselle -konsertin merkeissä mukaan lasten terveyden asialle on kutsuttu koko Suomi. Konsertissa nähdään useiden tuttujen Kummivaikuttajien ja tähtiartistien ohessa mielenkiintoisia vieraita, lasten terveyden asiantuntijoita sekä pieniä potilaita perheineen.

Elämä Lapselle -konserttipäivään pääsee mukaan monella eri tavalla: paikan päällä Logomossa, suoran tv-lähetyksen välityksellä sekä monissa some- ja verkkokanavissa. Suora lähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 10.9. klo 20 alkaen.

Suora tv-konserttilähetys Turun Logomosta

Turun kaupunki tukee Kummien työtä Elämä Lapselle -konsertin mahdollistamisessa Turussa. 30 vuotta täyttävä hyväntekeväisyyskonsertti järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. MTV3 on televisioinut Elämä Lapselle -konsertit aina ensimmäisestä järjestyskerrasta lähtien.

– Lastenklinikoiden Kummit tukee lasten terveyttä Suomessa, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tukijoukkoihin yhdessä Kummien kanssa. 90-luvun puolivälistä asti järjestetty Elämä Lapselle -konsertti on laajalti tunnettu hyväntekeväisyystapahtuma sekä varainhankintakampanja pienten potilaiden hyväksi, kertoo Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli.

– Tällä hyväntekeväisyyskonsertilla on todella hienot perinteet Suomessa, ja se luo yhteisöllisyyttä sekä tunnelmaa niin tunteikkaiden tarinoiden kuin kiinnostavimpien kotimaisten artistien musiikkiesitysten kautta. Elämä Lapselle -konsertin järjestäminen Turussa, Logomossa, on todella kiinnostava uusi mahdollisuus Kummeille, Rapeli jatkaa.