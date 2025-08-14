Esa Nieminen pitää Katri Helenan uraa poikkeuksellisena: "En usko 60-vuotiseen uraan enää keneltäkään muulta"

Julkaistu 14.08.2025 13:20
Jari Peltola

Katri Helena esiintyy viimeisen kerran julkisesti Olympiastadionilla lauantaina 16. elokuuta.

Säveltäjä ja tuottaja Esa Nieminen on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä legendaarisen Katri Helenan kanssa, joka päättää uransa 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla Viimeinen ilta -suurkonsertillaan.

Nieminen kertoo MTV Uutisille odottavansa tulevaa iltaa ilolla ja jännityksellä, mutta samalla haikein mielin. Nieminen esiintyy itse myös konsertissa. Hän kertoo oman kohokohtansa olevan se, että pääsee laulamaan Katri Helenan rinnalle konsertin kuorossa.

– Aika tunteikasta tulee olemaan ja mielettömästä urasta luopumista. Varmasti Katri kyynelehtii, kansa kyynelehtii ja moni muukin lavalla oleva.

esa nieminen katri helenaEsa Nieminen ja Katri Helena työskentelivät tiiviisti yhdessä yli 20 vuotta.All Over Press

Nieminen kertoo, että konsertissa kuultavat laulut ovat Katri Helenan tuotannon alkupäästä.

– Kaikki isot hitit, jotka kaikki tuntevat.

Nieminen kertoo olevansa hyvin kiitollinen, että sai olla Katri Helenan "luottomies" yli 20 vuotta. Niemisen mukaan Katri Helena edustaa konkareita, jotka ovat onnistuneet tekemään hittejä läpi vuosikymmenten.

– Tietty aikakausi tulee päätökseensä. Tästä eteenpäin artistit ovat jollain muulla vuosikymmenellä aloittaneet. 60-luvulla aloittaneita laulajia ei ole enää montaa jäljellä. Katri heistä ehdottomasti suurimpana.

Nieminen ei usko, että nykypäivän artisteista kukaan pystyy tekemään yhtä merkittävän uran kuin Katri Helena, sillä artisteja on paljon ja musiikkikenttä on jakautunut niin monelle tekijälle.

– En usko 60-vuotiseen uraan enää keneltäkään muulta. Ajat ovat muuttuneet ja kaikki on niin paljon nopeampaa, Nieminen lopettaa.

