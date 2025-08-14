Taylor Swift paljasti levynsä julkaisupäivän – albumi nauhoitettu yllättävän lähellä Suomea

Laulaja Taylor Swiftin 12. albumi julkaistaan lokakuussa.
Supertähti Taylor Swift ilmoitti hiljattain, että häneltä ilmestyy 12. studioalbumi, joka kantaa nimeä The Life of a Showgirl. Swift paljastaa tuoreessa New Hights -podcastin jaksossa, että albumi on nauhoitettu Ruotsissa.
Swift kertoo, että lensi useita kertoja Ruotsiin keikkojensa välissä.
– Tein kolme keikkaa, jonka jälkeen minulla oli kolme päivää vapaata. Lensin Ruotsiin, jonka jälkeen palasin jälleen kiertueelle.
– Olin fyysisesti uupunut, mutta henkisesti todella innostunut uuden luomisesta, Swift sanoo.
Rolling Stones -lehden mukaan Swiftin albumi nauhoitettiin kesällä 2024 Eras-kiertueen ollessa Euroopassa.
– Tämä albumi kertoo siitä, mitä tapahtui kulissien takana elämässäni kiertueen aikana, joka oli niin riemukas ja eloisa, laulaja sanoo podcastissa.
Hiljattain Swift julkisti tuoreita kuvia Instagramissaan, sekä kertoi, että albumi julkaistaan 3. lokakuuta.
The Life of a Showgirl sisältää 12 kappaletta. Levyllä vierailee muun muassa Sabrina Carpenter. Albumin ovat tuottaneet ruotsalaiset Max Martin sekä Shellback.