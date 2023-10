The Rasmuksen Lauri Ylönen uudisti hiustyylinsä – somekansa yhdisti kuontalon legendaariseen syksybiisiin

The Rasmus -yhtyeen laulaja Lauri Ylönen räväyttää Instagramissa uudessa hiustyylissä. Jakamassaan kuvassa muusikko, joka on yleensä totuttu näkemään tummissa hiuksissa, poseeraa vihreässä kuontalossa.

Kommenttikentässä on myös nostettu esiin yhdysvaltalainen Green Day -punk rock -yhtye ja sen vuonna 2004 julkaisema Wake Me Up When September Ends -kappale.

– Syyskuu on päättynyt ja Green Day on nyt hereillä ja asuu Laurin hiuksissa, yksi kommentoija veistelee Wake Me Up When September Ends -kappaleeseen viitaten.