Venäläinen uutistoimisto väitti aamupäivällä, että Venäjä aloittaisi pian uuden sotaoperaation.

Valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti julkaisi perjantaina artikkelin otsikolla "Venäjää odottaa vielä yksi sotilaallinen erikoisoperaatio". Asiasta kertoo muun muassa riippumaton valkovenäläismedia Nexta.

Artikkelin kerrotaan myöhemmin poistetun uutistoimiston sivuilta. MTV Uutiset on nähnyt artikkelin ennen sen poistamishetkeä.

Jutussa kerrottiin, että operaatio "tulee olemaan hyvin lyhyt". Artikkelin kirjoittaja Aleksandr Nasovich väittää, että eurooppalaiset "ovat edenneet vaiheeseen, jossa valitaan maa, joka suostuu ydinasevarastoksi".

Tekstissä puhuttiin Venäjän mahdollisesta sodasta Liettuaa vastaan ja verrataan sitä Ukrainaan. Kirjoittaja selittää, että Liettuaan voitaisiin hyökätä ilman maajoukkoja.

– Venäjä voi valita, miten taistella. Kyse ei ole edes siitä, kestääkö se pitkään vai nopeasti. On selvää, että nopeasti – sotilaallinen konflikti Baltiassa ei yksinkertaisesti maantieteen vuoksi voi olla samanlainen kuin Ukrainassa, jutussa kirjoitetaan.

Artikkelin mukaan se, että Liettuan parlamentti hyväksyi perustuslakimuutoksen (jolla poistetaan kielto sijoittaa maahan ydinaseita), on Venäjän rajalle sijoittuva turvallisuusuhka ja se oikeuttaa maan toimimaan.

Sivulla lukee nyt, että freelance-kirjoittajan artikkeli poistettiin sivulta, koska se ei vastaa toimituksen "näkemystä, toimituksellista linjaa eikä Venäjän valtion politiikkaa".