Ennakkoasetelmat Suomen lentopallomaajoukkueen Ranska-välierään ovat hyvin samankaltaiset kuin EM-kisoissa keskiviikkona tulleessa Italia-sensaatiovoitossa, MTV Urheilun Antti Rämänen alustaa Milanosta.
Suomi jahtaa perjantaina ja lauantaina Milanossa historiansa ensimmäistä EM-lentopallomitalia. Tänään kello 22 alkavassa välierässä vastaan astelee kaksien edellisten olympialaisten mestari Ranska.
Keskiviikon Italia-ottelussa Suomen nuori joukkue osoitti taas venymiskykynsä. Onnistujakin oli luonnollisesti monia, muun muassa hakkuri Joonas Jokela ja yleispelaaja Luka Marttila.
Milanossa oleva MTV Urheilun toimittaja Antti Rämänen pohjusti Ranska-ottelun asetelmia MTV Uutiset Livessä perjantaina.
– Nyt on onnistuttava periaatteessa samat asiat kuin Italia-ottelussa. Libero Voitto Köykän johdolla vastaanottopeli oli huikeata kovaa syöttävää Italiaa vastaan. Ja sieltä on tulossa tänäänkin erittäin vaikeaa syöttöä.
– Sen täytyy olla ensimmäisenä kunnossa, Rämänen totesi vastaanottopeliin liittyen.
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Rämänen nostaa esiin myös Jokelan huippupelin Italiaa vastaan. Hän takoi 27 pistettä 40 passista.
– Tällainen prosentti täytyy olla myös Ranskaa vastaan.