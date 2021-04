Marja, 57, sairastaa harvinaista Menieren tautia – ensimmäinen kohtaus yllätti kasvimaalla: "Tuntui kuin pää olisi ollut kuivausrummussa"

Herra Meniere esittäytyy

– Kauppakeskus on sellainen paikka, jossa kohtaus voi iskeä. Kun ympärillä on paljon kirkkaita valoja, paljon ihmisiä ja ääntä, niin se tekee olosta varsin tukalan.

Tauti on kuitenkin vaikea diagnosoida, sillä lääkärit joutuvat poissulkemaan eri tautivaihtoehtoja. Marjankin tapauksessa ensimmäinen epäillys oli aivoinfarkti. Oireet ilmaantuvat yleisemmin 40–50-vuotiailla tai sitä vanhemmilla, alle 30-vuotiailla Menieren tautia harvemmin esiintyy.

Menierikkojen oireet vaihtelevat merkittävästi toisistaan, joten yleislääkäreillä on haaste tunnistaa, milloin kyseessä lopulta on Menieren tauti.

– Minulla on jatkuva tinnitus päällä. Menieren tauti oireilee vasemmassa korvassani, jolla en kuule niin hyvin, kun taas oikean puolen korvallani kuulen loistavasti.

Vertaistuki merkittävä voimavara

Suomen Meniere-liiton arvion mukaan maassamme on arviolta 30 000 menierikkoa, mutta varmentamattomia tapauksia voi olla jopa 70 000. Marja kertookin vertaistuen olevan erittäin tärkeää, kun voi jakaa omia kokemuksia. Hän toimii itsekin aktiivisena liiton jäsenenä.

– Moni saattaa eristäytyä kotiin, koska he pelkäävät kohtausta. On myös yksin eläviä menierikkoja, joita kukaan ei saata olla auttamassa kohtauksen iskiessä, Marja toteaa.

Tauti on laittanut myös Marjan elämäntavat uusiksi. Yksi merkittävä tekijä on vähäsuolainen ruokavalio, jolla pyritään välttämään ylimääräisen nesteen kertymistä. Osa menierikoista käyttää myös nesteenpoistolääkkeitä. Toinen keino on stressin välttäminen.