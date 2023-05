Moni meistä kulkee jatkuvasti kuulokkeet korvilla, ja se näkyy jo lääkärin vastaanotolla

Kaupungilla kävellessä tai julkisissa kulkuvälineissä liikkuessa on yhä tavallisempaa nähdä kanssaihmisiä kuulokkeet korvilla. Monilla tapa on juurtunut syvään: hetkellinenkin hiljaisuus täytetään musiikilla tai podcasteilla.

Liian voimakas melu voi piillä arkisissakin tilanteissa

– Jos ajatellaan meidän keskusteluamme tässä, niin me olemme ehkä noin 50-70 desibelissä. Sellaista korva sietää hyvin, eli vaikka koko päivän kuuntelisi podcastia tai kokousta, niin se on siedettävissä. Jos sitten ajatellaan, että mennään yli 85 desibelin, niin sitä me siedämme enää joitakin tunteja. Tämä on ehkä ympäröivän liikenteen metelin verran.