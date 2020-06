Aivokuume oli viedä nuoren helsinkiläisnaisen hengen – äkkipysähdys iski pikaruokalan autokaistalla: "Läpitunkeva, kauhea aivokipu, johon ei ole edes sanoja"

MTV Uutiset julkaisee kesän aikana uudestaan suosittuja juttuja aiemmilta vuosilta. Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 16.9.2018.

Ehkä verensokeri on vaan alhaalla, hyvä kun ruokaa on tulossa, Jaatinen ajatteli. Hän vaihtoi kuitenkin kuljettajan paikalta pelkääjän paikalle varmuuden vuoksi.

– Onkohan tämä hampurilainen pilalla vai miksi tämä maistuu niin kamalalta? Ja tämän pirtelönkin maku on todella kummallinen, Jaatinen muistaa ajatelleensa.

Lapsen, joka ei osaa vielä puhua, diagnosoiminen on sitäkin hankalampaa. Miro ei osannut kertoa päänsärystä, mutta Parkkosen mukaan vihjeitä tästä on jälkikäteen havaittavissa.

Askel kohti unelmien toteutumista

Ensidiagnoosina migreeni

Poikaystävän kuvaama video toimi todisteena

Tilanteen kiireellinen selvittely on tarpeen silloin, kun pelkkä äkisti alkanut särky on kestänyt useita päiviä yhtä mittaa.

Hoitoon on syytä hakeutua välittömästi, jos päänsärky alkaa yhtäkkisesti voimakkaana tai siihen liittyy voimakkaita muita oireita, kuten hermoston oireita, tajunnanhäiriöitä, oksentelua, niskan jäykkyyttä tai kuumetta.

Silloin tällöin esiintyvää lievää päänsärkyä, johon ei liity muita oireita, on turvallista seurata ja tarvittaessa hoitaa parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä.

Päänsärky on erittäin yleinen oire, jota liki jokainen ihminen tuntee jossakin elämänsä vaiheessa.

– Kun joku sanoi minulle jotain, käytin kaikki voimani, että pystyin muodostamaan edes jonkun vastauksen. Hämmentävää oli, että lääkärit koittivat silti haastatella minua eivätkä he kysyneet läheisiltäni arviota tilanteestani, Jaatinen sanoo.

Videolla Jaatinen on sekava, sammaltaa ja puhuu sairaalasta ja Kela-kortista.

Syy löytyi selkäytimestä

Lopulta kuuden päivän sairastamisen, aivokuvien ja selkäydinpunkteerauksen ottamisen jälkeen Jaatinen kuuli lääkärin sanat: "Sinulla on nyt tosi vakava aivotulehdus ja aloitamme suonensisäisen hoidon välittömästi".

Vakavan aivotulehduksen todennäköisin aiheuttaja oli elimistöön jäänyt vesirokkovirus lapsena sairastetun taudin jälkeen. Todennäköisyys tällaiseen sairastumiseen on hyvin pieni.

Pieniä etappeja toipumisessa

Suuntavaisto sekaisin

Pelätyin aiheuttaja on Herpes simplex -virus, koska se voi aiheuttaa pysyviä aivovaurioita ja kuolemankin. Aikainen viruslääkehoito pienentää riskiä merkittävästi. Nuorimpien (alle 40-vuotiaiden) potilaiden ennuste on hyvä.

Kahdessa kolmasosassa aivotulehduksista taudin aiheuttajaa ei tunnisteta. Näiden oletetaan kuitenkin olevan pääasiassa virustauteja. Yleisin tunnistettu aiheuttaja on jokin enteroviruksista.

Suomessa todetaan noin 500 aivotulehdusta eli enkefaliittia vuosittain. Tauti on useammin viruksen kuin bakteerin aiheuttama.

– Luojan kiitos nykyään on navigaattorit, hän nauraa.

Tankotanssikurssille toipumaan

"Itsesääli on ihana tunne"

Jaatinen on kertonut kokemuksistaan julkisesti senkin vuoksi, että tietoisuus aivosairauksista ja niistä toipumisesta kasvaisi.

Hänen mukaan edistys on ennen kaikkea henkistä.

– Itsesääli on ihana tunne. Tuntuu niin helpolta heittäytyä siihen ajatukseen, että en enää pysty asioihin ja vaan itkeä suihkussa. Toipuminen on tosi tylsää, keho laittaa kyllä tosi vahvasti vastaan.

– Olen kiitollinen siitä, että minua on puskettu epämukavuusalueelle. Mutta se täytyy pitää mielessä, että nämä on todella pitkiä prosesseja.

Ravinto ja uni auttavat

Kun tähtäimen pitää tarpeeksi lähellä, on helppo huomata oma edistyminen.

– Kun ei ole pystynyt kävelemään viittä minuuttia ilman totaalista väsymistä ja muutaman kuukauden päästä tajuaa kävelleensä jo pari kilsaa, on se tunne ihan mielettömän palkitseva.

– Mutta kaikki eivät ole parikymppisiä, lapsettomia naisia. Omaa elämää on pitänyt monen järjestää paljon.

Kynnys päästä hoitoon liian korkealla

– Se oli joka kerta taiteilua sen kanssa, että on kohtelias eikä provosoi niitä ihmisiä, joiden käsissä oma hoito on ja sen, että on tarpeeksi napakka ja osaa vaatia.