Tim Sparv pettynyt MM-kisojen suurimpiin tähtiin – nimeää kaksi mittatikkua Ronaldolle ja kumppaneille: "Vähän eri levelillä"

Pääkuvan video: Tim Sparv ojensi auttavan kätensä ukrainalaisille, kun Venäjä aloitti maassa hyökkäyssodan viime keväänä.

Sparv, 35, on peliotteidensa lisäksi noussut viime vuosina otsikoihin rohkeilla kannanotoillaan, koskien myös MM-isäntä Qatarin kritisoitua ihmisoikeustilannetta sekä satoja kuolonuhreja vaatineita laiminlyöntejä maan työolosoissa.

– Nämä MM-kisat ovat minulle iso ongelma, kun ottaa huomioon, mitä on tapahtunut. Kuinka monta ihmistä on kuollut, että voimme nauttia MM-kisoista. Aika traagista, Sparv toteaa heti haastattelun aluksi.

Suomessa yksi kosketuspinta Qatariin syntyi, kun Sparvin maajoukkuetoveri Riku Riski kieltäytyi eettisiin syihin vedoten leirimatkasta maahan vuonna 2019. Sparvin mukaan tuo tapaus toimi "triggerinä" myös hänen omalle ajattelulleen.

– Riku Riski oli suuri inspiraatio minulle ja muille.

Sparv tunnustaa, etteivät julkiset kannanotot olleet hänellä mielessä nuorempana. Hän eli "jalkapallokuplassaan", mutta kriittisiä ajatuksia alkoi kummuta pintaan ikävuosien karttuessa.

Yksi väylä mielipiteiden lausumiseen oli Huuhkajien kapteenin paikka.

– Et voi pelkästään puhua jalkapallotaktiikasta tai -tuloksista. Mielipiteeni on aina ollut se, että Suomen maajoukkue pitäisi olla enemmän kuin pelkkä jalkapallojoukkue.

"Et voi seisoskella vieressä tekemättä mitään"

Sparv on puhunut aktiivisesti Qatarin kisojen ongelmallisuudesta. Hän onkin ollut vahvasti esillä kotimaassa, mutta kansainvälisesti entisen suomalaispelaajan tekojen näkyvyys jää väkisinkin vähäiseksi.

Otetaan esimerkki: Sparvilla on sosiaalisen median Instagram-palvelussa vajaat 33 000 seuraajaa. Jalkapallon somevaltiaalla Cristiano Ronaldolle niitä on 496 miljoonaa eli 15 000-kertainen määrä. Ja onhan olemassa muitakin esimerkkejä, 373 miljoonan seuraama Lionel Messi tai 181 miljoonan fanittama Neymar.

Sparv tiedostaa, että kynnys kriittiseen puheeseen jalkapallon ulkopuolisista asioista on korkea, koska sillä voi olla seuraamuksia. Tähtien valta nykyurheilussa on kuitenkin merkittävä, ja heillä on päivittäin mahdollisuuksia – esimerkiksi sosiaalinen media ja mediatapahtumat – yrittää vaikuttaa.

– Heillä on miljoonia seuraajia, he pelaavat hyvissä seuroissa, heillä on oikeasti iso vaikutusvalta maailmassa. Olen ollut vähän pettynyt…he voisivat olla vähän enemmän aktiivisia juuri siinä suhteessa, Sparv sanoo myös Qatarin kisoihin viitaten.

Hän painottaakin sitä, että urheilijoiden on oltava hereillä, kun heidän lajinsa on menossa väärään suuntaan.

– Et voi silloin seisoskella vieressä tekemättä mitään.

Sparv nostaa Yhdysvalloista esiin tähtiurheilijat LeBron Jamesin ja Megan Rapinoen, jotka eivät ole pelänneet kommentoida arkojakaan aiheita. Koripallon NBA-tähti James on puhunut paljon muun muassa afroamerikkalaisten kohtaamasta poliisiväkivallasta. Huippujalkapalloilija Rapinoe on puolestaan kritisoinut voimakkaasti presidentti Donald Trumpin toimia.

– He ovat vähän eri levelillä kuin me eurooppalaiset tai me muut, mutta suunta on (täälläkin) hyvä. Haluamme jakaa omat tarinamme ja uskallamme olla herkkiä. Seuraava askel on uskallus ottaa kantaa ja sanoa ääneen, Sparv painottaa.

Epäinhimillinen kuormitus

Sparv on itsekin vieraillut Qatarissa, sillä hän haluaa omatoimisesti tutustua asioihin, joista hän puhuu. Hän tapasi matkallaan muun muassa ihmisoikeusasiantuntijoita ja äärimmäisissä oloissa työskennelleitä siirtotyöläisiä mutta myös qatarilaisia toimijoita.

– Se on meidän kaikkien vastuu, että maailma kehittyy ja että saamme ihmisoikeuskysymykset esille. Tämä ei ole mielestäni kulttuurikysymys, vaan ne ovat perusasioita, jotka pitäisi olla (kunnossa) jokaisessa maassa.

Qatarin kisat tullaan järjestämään vastuksesta huolimatta. Urallaan muun muassa Englannissa, Saksassa ja Hollannissa pelannut Sparv painottaakin nyt sitä, mitä kansainvälisessä jalkapallossa tulee tapahtumaan jatkossa.

– Se jää nähtäväksi, onko (Kansainvälinen jalkapalloliitto) Fifa valmis muuttumaan.

– Fifassa on pieni eliitti, joka päättää mihin me menemme. Se on aina vaarallista. Se nähdään myös Twitterissä Elon Muskin kanssa. En tiedä, kuinka demokraattista (Fifan) toiminta tällä hetkellä on.

Yksi iso tekijä tulevaisuudessa on pelaajien jaksaminen. Tästä ovat puhuneet esimerkiksi Valioliiga-jättien Liverpoolin ja Manchester Cityn päävalmentajat Jürgen Klopp ja Pep Guardiola.

– Tuntuu, että se raja tulee koko ajan lähemmäs ja lähemmäs. Otteluohjelma on parhaille joukkueille aivan hullu, Sparv luonnehtii.

Kalenteriin lyödään liigapelien lisäksi erilaiset kotimaan cup-ottelut, eurocup-taistot ja parhaiden kohdalla vielä maaottelut. Ja tänä syksynä ottelutahti on ollut poikkeuksellisen kova, kun MM-turnaus on survottu marras-joulukuulle.

– Se on epäinhimillistä, miten se kuormittaa pelaajia. Se ei ole kestävää, asiassa enemmän sananvaltaa pelaajille ja valmentajille peräänkuuluttava Sparv summaa.