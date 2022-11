Ari Lahti matkustaa jalkapallon MM-kisoihin kahdesti – Norja valitsi boikotin: "Fifalta oli aikoinaan väärä päätös myöntää kisat Qatarille"

Lahti itse matkustaa MM-turnaukseen kahdesti. Eri maiden palloliitot kokoontuvat Fifan järjestämään kokoukseen, jota seuraavan turnauksen avausottelun lisäksi Lahti on seuraamassa joulukuussa pelattavaa loppuottelua.

Raporttien mukaan kisojen työmailla on kuollut vuosien varrella tuhansia ihmisiä . Kaikista huonoista uutisista huolimatta maassa on tapahtunut Lahden mukaan – Fifan ja kansallisten palloliittojen paineen kautta – myös positiivista kehitystä.

Palloliitto suosii Qatarin kisojen kohdalla "rakentavaa dialogia" boikotin sijaan. Se on valittu linja, josta on keskusteltu yhdessä myös Suomen poliittisten päättäjien kanssa. Norja on toiminut toisin, eikä maa lähetä edustajiaan kisoihin.