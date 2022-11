Kommentti: Qatarin verikisojen pelaajilla edessään elämänsä päätös – vaikeneminen on kannanotto

Kaikki ymmärtävät, että on kohtuutonta ja epäreilua syyttää pelaajia Qatarin murhenäytelmästä – hehän vain tekevät työtään pelaamalla jalkapalloa. On muiden asia varmistaa, että jalkapallokenttiä ja muuta infrastruktuuria ei rakenneta ihmishenkien kustannuksella.

"Kyse on kuitenkin kuningaslajin MM-kisoista" on riittämätön argumentti. Tässä kohtaa kyse on jo arvoista.