Suomalaistutkijalta paljonpuhuvaa tekstiä Venäjän MM-kisoista – "Saivat plakaattinsa nostettua ehkä sekunniksi, kun poliisit jo tulivat"

– Jalkapallolla on miljardeja omistautuneita faneja ympäri planeetan. Olemme kaikki yhtä tässä rakkaudessa tätä ihmeellistä peliä kohtaan. Jalkapallon mahtivoima on tuossa yhtenäisyydessä, joka ei tunne kielirajoja tai ideologisia tai uskonnollisia rajoja. Meidän tehtävämme on säilyttää tuota voimaa tuleville sukupolville, jotta urheilu kehittyy ja rauha sekä kansojen välinen yhteisymmärrys vahvistuu.