Miksi jotkut muistavat unensa paremmin kuin toiset?

Psykologian dosentti, unitutkija Katja Valli Turun yliopistosta kertoo, että tähän on olemassa useitakin eri syitä.

Näkevätkö kaikki unia?

Valli kertoo, että pieni joukko ihmisiä (noin 1–5 prosenttia) on kuitenkin kertonut kyselytutkimuksissa, että he eivät näe lainkaan unia – eivät muista nähneensä sellaisia edes lapsena.

– Kun tällaisia ihmisiä on tutkittu unilaboratoriossa herättämällä heidät vilkeunivaiheesta, josta unia parhaiten muistetaan, niin suurin osa heistä muistaa uniaan yhtä hyvin kuin muutkin, Valli kertoo.

Maailmassa on kuitenkin noin puoli prosenttia ihmisiä, jotka eivät muista uniaan koskaan, tai eivät ehkä näe lainkaan unia.

Nämä ihmiset olivat hakeutuneet unihäiriöklinikalle esimerkiksi unettomuuden , uniapnean tai muun uniongelman vuoksi. Kun heitä heräteltiin unilaboratoriossa vilkeunivaiheesta, he eivät siltikään muistaneet nähneensä minkäänlaisia unia.

– Kysymys on kuitenkin edelleen se, että onko oikeasti ihmisiä, jotka eivät näe unia vai eivätkö he vain ikinä pysty muistamaan niitä. Koska emme tiedä, mitä aivoissa pitää tapahtua, jotta ihmisellä on unennäköä, emme saa asiaa selville tarkastelemalla pelkästään aivojen toimintaa jollakin mittarilla, vaan joudumme luottamaan ihmisen muistiin ja kykyyn raportoida uniaan, Valli selittää.