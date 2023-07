Ennen kuin menette naimisiin, kysykää toisiltanne nämä 12 kysymystä

– Rajojen asettaminen on vaikeimpia puolia pitkässä romanttisessa suhteessa, kertoo parisuhteisiin erikoistunut psykologi David Helfand Today-sivuston haastattelussa.

– Voi olla tuskallista sanoa rakkaalle ”ei”, joten olisi hyvä, jos sinulla olisi jonkin verran tietoa siitä, mikä on hänen näkemyksensä tulevaisuudesta ja muista elämän ydinarvoista ennen kuin sitoudut häneen.

1. Mitkä asiat auttavat sinua rentoutumaan?

2. Mitkä asiat saavat sinut tuntemaan olosi rakastetuksi?

Pariterapeutti Laura Silversteinin mukaan on tärkeää tietää, mitkä asiat saavat kumppanisi tuntemaan, että häntä rakastetaan. Siten voit tarjota hänelle sitä, mitä hän kaipaa.

3. Mikä on meidän rahatilanteemme?

Raha-asiat saattavat tuoda ryppyjä rakkauteen. Psykologi Holly Battey suositteleekin puhumaan näistä asioista ennen avioitumista. Paljonko meillä on tuloja ja paljonko velkaa? Entä miten jaamme vastuun raha-asioista?

Batteyn lisäneuvo on se, että mikäli omien raha-asioiden hallinta tuntuu liian vaikealta, kannattaa kääntyä neuvontaa ja apua tarjoavien tahojen puoleen.

4. Mitä todella traumaattista olet kokenut elämässäsi?

– Voit paremmin ymmärtää, miksi kumppanisi on sellainen kuin on, kun tiedät, mitkä kokemukset ovat olleet hänelle todella kamalia, hän sanoo.

Useimmat meistä reagoivat asioihin, jotka muistuttavat menneestä traumasta peräisin olevia tunteita. Voit paremmin ymmärtää toista, kun tiedät koettelemukset, joita hän on käynyt läpi.

5. Missä menee sinun yksityisyytesi raja?

6. Miten ratkaiset erimielisyydet?

Jokainen meistä käsittelee riitatilanteet omalla tavallaan. Pariterapeutti Laura Silversteinin mukaan ihminen saattaa helposti sortua ajattelemaan, että hänen oma tapansa ratkoa konfliktit on ainoa oikea ja muut vääriä. Silverstein suosittelee tutustumaan erilaisiin tapoihin käsitellä riitoja, jolloin näkee niiden hyötyjä ja huonoja puolia. Siten voidaan löytää lähestymistapa, joka sopii juuri teille.

7. Mikä on lähisukulaisten rooli elämässämme?

8. Mitä asioita et missään tapauksessa voi hyväksyä?

– On tärkeää määrittää rajat suhteenne ympärille, samoin kuin rikkomuksen seuraukset.

Mikäli kuvioissa on sellaisia asioita kuin päihderiippuvuus, kehottaa Battey ihmisiä olemaan pohtimaan asiaa ajan kanssa ja olemaan rehellisiä omien tunteidensa suhteen.

9. Miten olemme yhdessä erillisinä ihmisinä?

Romanttinen parisuhde tarjoaa elämänkumppanin, joka on tukenasi niin ilojen kuin surujen hetkellä. Pariterapeutti Silversteinin mukaan on toisaalta tärkeää muistaa, että olette kaksi itsenäistä ihmistä, joilla on elämää myös parisuhteenne ulkopuolella.