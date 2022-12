Psykologi varoittaa: Nämä kaksi asiaa pilaavat tutkitusti parisuhteen

1. Tuttavapiirissäsi pettäminen on hyväksyttyä

Onko kumppanisi koskaan kyseenalaistanut ystävyytesi tiettyjen henkilöiden kanssa? Traversin mukaan syynä tälle voi olla se, että hän ei luota näihin ihmisiin tai on huolissaan siitä, miten näiden käytös vaikuttaa sinuun.

2. Olette eri linjoilla moraalikysymyksissä

Traversin mukaan myös eräs toinen etiikkaan liittyvä teema voi ajaa pariskuntaa erilleen. Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä julkaistuun tutkimukseen viitaten hän sanoo, että erimielisyydet siitä, mikä on moraalisesti oikein ja mikä väärin, voivat tuottaa ongelmia parisuhteessa.