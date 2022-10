Tehotonta hoitoa ja pitkät jonot — työkuntoinen alkoholisti saattaa joutua kustantamaan hoitonsa itse: "Hoidetaan vasta, kun on ihan pakko"

– Sitten on se todellisuus, milloin apua saadaan. Tällä hetkellä systeemi on sen verran aliresursoitu, että apua on haastavaa saada varhaisessa vaiheessa. Se näkyy siinä, että vasta kun päihdeongelma on laajamittaisempi, apua saa julkiselta sektorilta.