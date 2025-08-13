Raittiimpi heinäkuu – alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 65 prosenttia

Alkon heinäkuun kokonaislitramyynti laski 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Alkoholittomien juomien myynti sen sijaan kasvoi merkittävästi.
Suomalaisten perinteinen lomakuukausi näyttää sujuneen tänä vuonna hieman viimevuotista raittiimmissa merkeissä, sillä Alkon kokonaismyynti laski heinäkuussa.
Alkon heinäkuun kokonaislitramyynti laski 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Viinien myyntilitrat laskivat viisi prosenttia ja väkevien kahdeksan prosenttia. Panimotuotteiden eli oluiden, siiderien ja juomasekoitusten myynti nousi lähes 21 prosenttia.
Alkoholittomien juomien myynti Alkossa kasvoi heinäkuussa 65 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.