Raittiimpi heinäkuu – alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 65 prosenttia

alkoholiton helsinki nolla
Alkoholittomien trendi ei näytä laantumisen merkkejä.MTV Uutiset
Julkaistu 36 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Alkon heinäkuun kokonaislitramyynti laski 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Alkoholittomien juomien myynti sen sijaan kasvoi merkittävästi.

Suomalaisten perinteinen lomakuukausi näyttää sujuneen tänä vuonna hieman viimevuotista raittiimmissa merkeissä, sillä Alkon kokonaismyynti laski heinäkuussa.

Alkon heinäkuun kokonaislitramyynti laski 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Viinien myyntilitrat laskivat viisi prosenttia ja väkevien kahdeksan prosenttia. Panimotuotteiden eli oluiden, siiderien ja juomasekoitusten myynti nousi lähes 21 prosenttia.

Alkoholittomien juomien myynti Alkossa kasvoi heinäkuussa 65 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Lisää aiheesta:

Alkon myynti laski vuoden takaisestaKaikkien juomien myynti laski Alkossa helmikuussa – yksi selkeä syyTammikuu oli viime vuotta tipattomampi – yhden tuotteen myynti sukelsi AlkossaAlko paljasti heinäkuun hittituotteet – ostitko sinäkin näitä juomia? Koronakevät iski siiderimyyntiin – Panimoliitto vastustaa alkoholiveron korotustaAlko hyötyi koronarajoituksista – myynti kasvoi huimasti
AlkoAlkoholiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Alko