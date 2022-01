Näin sote-uudistus vaikeuttaa päihdeongelmallisten tilannetta entisestään – apua ja hoitoa vaikea saada jo nyt

Nykyisin moni päihteidenkäyttäjä kokee, että apua ja hoitoa on vaikea saada.

– 60 prosenttia ihmisistä sanoi, että jos heillä olisi nyt tarvetta päihdepalveluille, he eivät tietäisi kehen he ottaisivat yhteyttä hyvinvointialueella, Jouhki kertoo esimerkkinä.

– Kun tälläkin hetkellä on ongelmana, että päihdepalveluita tarvitsevat ihmiset eivät saa hoitoa tarpeeksi ajoissa ja yhdeltä luukulta, tilannetta ei helpota se, että meille tulee ylimenokausi, jossa hallintoa laitetaan uusiksi.

Sote-uudistus vaatii aktiivisuutta, joka ei välttämättä ole mahdollista

Tämä on ongelma, sillä päihdepalveluita kaipaavan tulee selvittää, miten ja missä hän saa apua. Tilanteesta tekee Jouhkin mukaan entistäkin haastavamman se, että päihdepalveluiden piiriin hakeutuvalta vaaditaan paljon aktiivisuutta.

– Jos ihminen on vaikkapa vakavasti opioidiriippuvainen, oma toimintakyky ja mahdollisuus hakeutua palveluihin on hankala.

Näin suomalaisten päihteidenkäyttö on muuttunut

Vaikka suomalaiset mielletään alkoholin ongelmakäyttäjiksi, alkoholin kokonaiskulutus on laskenut vuodesta 2007 lähtien.

– Alkoholi on iso ongelmamassa, mikä väestössä on, hän kiteyttää.

Suomalaisten päihdeongelmien profiilissa on etenkin viime vuosina tapahtunut iso muutos.

Alkoholin liikakäytön rinnalle on viime vuosina kohonnut huumeiden käyttö ja erilaisten päihteiden sekakäyttö.

– Päihdesairaalatasolla nähdään, että tyyppipotilas on 20–30-vuotias, yleensä mies, joka käyttää oikeastaan mitä tahansa ja kaikkia aineita sekaisin, Jouhki kuvastaa tilannetta.

Hänen mukaansa päihteiden kanssa painivat eivät esimerkiksi kykene työntekoon ja heidän "elämänsä on mennyt todella pahasti solmuun".

– Siellä on moniongelmaisuutta ja solmuja on useampia, eli ei puhuta enää vain päihdeongelmasta, vaan siellä on velkaongelmia ja muuta taustalla, hän kuvailee.