MTV:n tiedot: Äkillisesti sulkeutuneella Michelin-ravintolalla ei ole anniskelulupaa

Michelin-ravintolalta puuttuvat anniskeluluvat.

MTV Uutiset kertoi torstaina helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa määrittelemättömäksi ajaksi.

Ravintolaan varauksen tehnyt asiakas sai keskiviikkona ravintolalta englanninkielisen viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisesta. Asiakkaan kysyessä syytä peruuntumiseen ja mahdollista uutta päivää varaukselle ravintolasta vastattiin, ettei uutta varausta voi tehdä.

Viestissä kerrottiin ravintolan olevan kiinni "määrittelemättömän ajan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi". MTV Uutiset on nähnyt koko viestikeskustelun.

Ravintoloitsija Kozeen Shiwan ei ole vastannut MTV Uutisten haastattelupyyntöön, eikä ravintolan puhelinnumerosta vastata.

Ravintolalta puuttuu anniskelulupa

MTV:n saamien tietojen mukaan The Room by Kozeen Shiwan -ravintolalla ei ole anniskelulupaa. Aluehallintovirastoon ylitarkastaja Jarmo Oresmaan kertoo MTV Uutisille, että ravintolan taustayhtiön, Kozeen Shiwan Oy:n, nimellä tai y-tunnuksella ei löytynyt lainkaan lupia. Lupia ei ole tällä hetkellä myöskään vireillä, eikä niitä aiemmin ole ollut.

Michelin-ravintolan kanssa samoissa tiloissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 17, on aiemmin toiminut Lulu's-ravintola. Jo toimintansa lopettaneella Lulu's-ravintolan taustayhtiöllä Aunt Florentine's Oyster Oy:lla on voimassaolevat anniskeluluvat kyseisessä osoitteessa.

Oresmaan mukaan toinen samoissa tiloissa toimiva ravintola ei kuitenkaan voi käyttää näitä lupia. Lupia voitaisiin käyttää, jos toimitilalle olisi haettuna yhteiskäyttölupaa. Näin ei kuitenkaan ole Aluehallintoviraston tietojen perusteella toimittu.

Oresmaa sanoo, että luvaton alkoholianniskelu on poliisiasia. Helsingin poliisilaitoksen viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että järjestelmistä ei löytynyt kuvausta vastaavaa Helsingin poliisilaitokselle kirjattua rikosilmoitusta.

Ei ole tiedossa, liittyykö anniskeluluvan puuttuminen jollain tavalla ravintolan äkilliseen sulkeutumiseen.

Juttua muokattu 21.8.2025 klo 15.15: Lisätty polisiilaitoksen kommentit.

