Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

MTV:n tiedot: Äkillisesti sulkeutuneella Michelin-ravintolalla ei ole anniskelulupaa

3:44imgVideo: Michelin-ravintola sulkeutui täysin yllättäen – MTV:n tiedot: ravintolalla ei ole anniskelulupaa
Julkaistu 21.08.2025 14:21
Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Michelin-ravintolalta puuttuvat anniskeluluvat.

MTV Uutiset kertoi torstaina helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa määrittelemättömäksi ajaksi. 

Ravintolaan varauksen tehnyt asiakas sai keskiviikkona ravintolalta englanninkielisen viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisesta. Asiakkaan kysyessä syytä peruuntumiseen ja mahdollista uutta päivää varaukselle ravintolasta vastattiin, ettei uutta varausta voi tehdä. 

Viestissä kerrottiin ravintolan olevan kiinni "määrittelemättömän ajan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi". MTV Uutiset on nähnyt koko viestikeskustelun. 

Ravintoloitsija Kozeen Shiwan ei ole vastannut MTV Uutisten haastattelupyyntöön, eikä ravintolan puhelinnumerosta vastata.

Lue lisää: Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen

Ravintolalta puuttuu anniskelulupa

MTV:n saamien tietojen mukaan The Room by Kozeen Shiwan -ravintolalla ei ole anniskelulupaa. Aluehallintovirastoon ylitarkastaja Jarmo Oresmaan kertoo MTV Uutisille, että ravintolan taustayhtiön, Kozeen Shiwan Oy:n, nimellä tai y-tunnuksella ei löytynyt lainkaan lupia. Lupia ei ole tällä hetkellä myöskään vireillä, eikä niitä aiemmin ole ollut.

Michelin-ravintolan kanssa samoissa tiloissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 17, on aiemmin toiminut Lulu's-ravintola. Jo toimintansa lopettaneella Lulu's-ravintolan taustayhtiöllä Aunt Florentine's Oyster Oy:lla on voimassaolevat anniskeluluvat kyseisessä osoitteessa. 

Oresmaan mukaan toinen samoissa tiloissa toimiva ravintola ei kuitenkaan voi käyttää näitä lupia. Lupia voitaisiin käyttää, jos toimitilalle olisi haettuna yhteiskäyttölupaa. Näin ei kuitenkaan ole Aluehallintoviraston tietojen perusteella toimittu.

Oresmaa sanoo, että luvaton alkoholianniskelu on poliisiasia. Helsingin poliisilaitoksen viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että järjestelmistä ei löytynyt kuvausta vastaavaa Helsingin poliisilaitokselle kirjattua rikosilmoitusta.

Ei ole tiedossa, liittyykö anniskeluluvan puuttuminen jollain tavalla ravintolan äkilliseen sulkeutumiseen. 

Juttua muokattu 21.8.2025 klo 15.15: Lisätty polisiilaitoksen kommentit.

Katso myös: Kozeen Shiwan meni täysin sanattomaksi suorassa lähetyksessä

2:03imgPekka Terävän sanat saivat Kozeen Shiwanin herkistymään.

Lisää aiheesta:

Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui täysin yllättäenHelsinkiläinen sushiravintola suljettiin – törkyisessä kunnossa, runsaasti eläviä ja kuolleita torakoitaHelsinkiläinen ravintolaketju haettu konkurssiin – "Raskain mielin joudumme toteamaan..."”Koronakapinaan” nousseelle ravintoloitsijalle tuomio – vähät välitti koronarajoituksistaKoronakapinointi Pieksämäellä jatkuu – suljettavaksi määrätty baari piti ovensa auki, poliisi sulki kuppilanAvi määräsi ravintolan kiinni, puolen tunnin päästä juhlinta jo jatkui – asiakirjat paljastavat turkulaisravintolan sitkeän koronakapinan
RavintolatMichelin-tähdetAlkoholiLait ja lainsäädäntöMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ravintolat