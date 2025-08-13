Alkoholittomien juomien myynti räjähti – nyt puhuvat suomalaiset

Alko kertoo alkoholittomien juomien myynnin kasvaneen heinäkuussa yli 65 prosentilla edellisvuodesta. MTV Uutisten haastattelemilla helsinkiläisillä on selvä näkemys juomakulttuurin muutoksesta.
Kiinnostus alkoholittomia juomia kohtaan kasvaa nopeasti, kertoo Alko. Yhtiön kokonaismyynti pieneni heinäkuussa 2,5 prosentilla edellisvuodesta, mutta samana aikana alkoholittomien juomien myynti kasvoi 65,1 prosentilla.
MTV Uutisten haastattelemilla helsinkiläisillä oli selvä näkemys, miksi alkoholittomat kiinnostavat.
– Saunakaljat silloin tällöin ja nykyään tulee alkoholittomia juotua aika usein. Niiden kanssa pystyy olemaan liikkeellä seuraavanakin päivänä, ettei mene koko päivä siinä, toteaa Aki Rintamaa.
Moni kokee etenkin alkoholittomien oluiden laadun parantuneen.
– Alkoholiton olut on nykyään oluen makuista, eikä sellaista makeaa simaa, mitä se joskus on ollut, sanoo Lotta Sjöblom
Alko: Yli 300 alkoholitonta juomaa valikoimissa
Alkoholin kokonaiskulutus on laskenut Suomessa tasaista vauhtia. Viime vuonna kulutus väheni 4,4 prosentilla edellisvuodesta.
Pääkaupunkiseudun palvelupäällikkönä toimivan Tatu Vannisen mukaan monopoliyhtiö on reagoinut juomatottumusten muutokseen. Yhtiöllä on valikoimissa yli 300 alkoholitonta juomaa.
Suosituimpia ovat kuohuviinit, oluet ja mikserit. Myös alkoholittomia mocktaileja kysytään yhä enemmän.
Alkoholittomien kysyntä on suurinta pääkaupunkiseudulla ja isojen kaupunkiseutujen ympäristössä.
– Voisi sanoa, että on tämä levinnyt jo koko Suomeen, eli ihan joka puolella alkoholittomia nautitaan siinä missä alkoholillisia juomia, Vanninen toteaa.
Kokonaisuutena alkoholittomien kauppa on vielä pientä. Alkossa niiden osuus on prosentin luokkaa koko yhtiön myynnistä.