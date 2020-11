Ylilääkäri taisteli koko 42 vuotta kestäneen työuransa ajan alkoholismin kanssa – nyt tytär Johanna kertoo vaietusta ongelmasta

Kohtalokas etätyö

– Useat päihdealan ammattilaiset sanovat, että monella päihderiippuvaisella tilanne on nyt lähtenyt käsistä. Se näkyy monessa päihdehoitolaitoksessa jonoina. Nimenomaan työssä käyvät alkoholistit ovat havahtuneet hakemaan apua, Pohjola sanoo.

Häpeän tunne ja puhumisen vaikeus

Työyhteisössä kollegan, esimiehen tai alaisen alkoholiongelman kohtaaminen ja käsitteleminen on usein hyvin vaikeaa. Pohjola ymmärtää vaikeuden ja se on hänestä inhimillistä. Häpeä ja kiusallisuuden tunne tekevät puhumisesta erityisen vaikeaa.

Salailukuviossa erityisen syvällä on alkoholisti, josta saattaa kehittyä taitava jälkien peittelijä ja manipuloija ja joka monesti kieltää sairautensa.

– Se, mitä lähimmäinen voi tehdä, on puhua minä-muodossa ja ihmistä arvostaen omasta huolestaan ja kokemuksistaan. Kannattaa puhua faktoista, kuten töiden kärsimisestä, myöhästymisistä tai viinan hajusta. Syyttäminen ei auta. Ihminen saattaa ärsyyntyä tai raivostua, ja niin teki myös minun isäni. Mutta jos alkoholisti myöhemmin toipuu, hän on yleensä kiitollinen niille jotka puuttuivat, Pohjola sanoo.

Lähiesimies kantaa ensisijaisen vastuun – työkavereita tarvitaan myös

– Olen tehnyt 11 vuotta töitä A-klinikkasäätiössä ja työskennellyt työelämän toimijoiden kanssa. Käsitykseni on, että edelleenkään asioista ei keskustella riittävästi työpaikoilla. Myös vastuukysymykset ovat hieman epäselviä, Hakkarainen sanoo.

Ensisijainen vastuu on lähiesimiehellä, mutta myös läheisten työkaverien apu on tarpeen. Omista terveysasioista ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta jutella työkaverille, hän huomauttaa.

Kyselytutkimuksen johtopäätöksiä oli esimerkiksi se, että monilla työpaikoilla on epäselvää, mikä on alkoholiasioiden käsittelyn paikka. Lisäksi alkoholihaittoihin liittyvää koulutusta pitäisi kyselyn mukaan olla enemmän ja ennaltaehkäisevää työtä kehittää.

Sosiaalinen kontrolli vähenee

Etätyöaika on ilmeinen riski alkoholin ja päihteiden käytön kasvulle. Hakkarainen on huolissaan päihteiden käytön kasvusta myös lomautusten ja irtisanomisten vuoksi.

– Etätyöt ovat näkyneet paikoin alkoholin käytön lisääntymisenä, siitä on huolestuttavia signaaleja. Tietysti ei kannata yleistää, mutta huoli on lisääntynyt ja ikäviä tilanteita esimerkiksi päihtyneenä olemisesta on tullut tietoon.