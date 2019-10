Hanna-Mari sai elämänsä takaisin korvaushoidon avulla – huumehelvetistä irti päässyt nainen murtaa nyt ennakkoluuloja: "Opioidiriippuvainenkin on ihminen ja oikeutettu elämään"

– Huumeet ovat niin kova vastus, että niiden käytön pystyy lopettamaan vain omalla aidolla halulla ja motivaatiolla. Niin kauan, kun sitä ei ole, toisten ihmisten pelottelu, kiristys, lahjonta tai uhkailu on turhaa. Ihminen ilman lujaa taistelutahtoa on täysin voimaton huumeiden edessä, Hanna-Mari kuvailee huumeriippuvuuden lujuutta.

Opioideista sietämättömät vieroitusoireet

Kun on ollut pitkään riippuvainen opioideista, niistä eroon pääseminen on vaikeaa etenkin niistä aiheutuvien vieroitusoireiden vuoksi.

Lukuisat epäonnistuneet lopettamisyritykset porttina korvaushoitoon

Hanna-Marin ulkonäkö on muuttunut viime vuosien aikana todella paljon. Kuva: Hanna-Mari Kärki

Hanna-Marin ulkonäkö on muuttunut viime vuosien aikana todella paljon. Kuva: Hanna-Mari Kärki

Opioidit aiheuttavat noidankehän



Korvaushoidosta puhuttaessa riippuvuutta aiheuttava aine on opiaatti , josta käytetään myös sanaa opioidi. Monesti opioidiriippuvainen jää koukkuun aineen aikaansaamaan rentoon, lämpimään ja hyvään oloon, jossa arkiset huolet eivät paina.

– Lopulta siitä syntyy noidankehä, ja addiktio tekee salakavalan hattutempun. Ihminen murtaa jokaisella käyttökerralla itseään ja identiteettiään entistä enemmän ja kohta hän on enää varjo entisestä.

"Kyse on ihmishenkien pelastamisesta"



Korvaushoidon virallinen nimike on opioidikorvaushoito, joka on tarkoitettu niille, jotka ovat kärsineet pitkään hallitsemattomasta opioidiriippuvuudesta.

Käytännössä hoito mahdollistetaan niille, joilla on todettu pitkäaikainen riippuvuus, josta ei pääse eroon millään muilla keinoilla. Hoidon avulla onkin pystytty ehkäisemään monta ennenaikaista kuolemaa.

Viimeisin virallinen luku on julkaistu Lääkärilehdessä vuonna 2017. Julkaisun mukaan vuonna 2015 korvaushoitoa sai 3 329 opioidiriippuvaista.

– Korvaushoito on tieteellisesti ja myös käytännössä osoitettu erittäin toimivaksi hoidoksi. Kyse ei ole huumeiden jakamisesta, eikä riippuvuuden siirtämisestä yhdestä aineesta toiseen. Kyse on ihmishenkien pelastamisesta sekä hoidosta tutkitulla, tehokkaalla menetelmällä, A-klinikan johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki havainnollistaa.

Suomi on korkean kynnyksen maa



Ylilääkärin mukaan kaikki halukkaat eivät kuitenkaan saa apua, sillä hoitoa tarjotaan vaihtelevasti sekä määrällisesti että paikkakunnasta riippuen. Lisäksi hoitoon on haastavaa päästä.

– Suomi kuuluu niin sanotusti korkean kynnyksen maihin. Moni muu maa on valinnut toisenlaisen tien. Ajatus on, että tehokas hoito tarjotaan opioidiriippuvaisille niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Suomessa raittiuden ajatus on edelleen vahvana alkoholikeskeisyydestä johtuen, minkä vuoksi ajatus lääkinnällisestä tuetusta hoidosta ei oikein sovi, Simojoki toteaa.