Huumeriippuvainen Joonas, 28, sai kuulla tulevansa isäksi: Puoliso pääsi korvaushoitoon välittömästi, mutta Joonas joutui odottamaan – "Miten se voi toimia, että asun samassa osoitteessa ja jouduin hankkimaan lääkkeet laittomasti?"

Suurimpia ongelmia Joonaksella on ollut opiaattien kanssa. Käännekohta oli, kun hän kuuli puolisonsa olevan raskaana. Silloin hän halusi päästä huumeista lopullisesti.

Joonas käy päivittäin korvaushoitoklinikalla hakemassa päivittäisen annoksensa. Hänen tavoitteenaan on päästä irti vuosikausia kestäneestä opioidiriippuvuudesta, mutta ei ole vielä valmis kokonaan irrottautumaan siitä.

– Korvaushoito on sujunut ihan hyvin. Olen koittanut ottaa rauhallisesti ja toimia ammattilaisten neuvojen mukaan. Sen avulla olen päässyt irti katu- ja rikollismaailmasta.

Raskaana oleva puoliso pääsi heti korvaushoitoon, Joonas ei



Myös Joonaksen puolisolla on huumausaineriippuvuus. Kun puoliso tuli raskaaksi, hän pääsi korvaushoitoon välittömästi. Joonas kertoo, että hän sen sijaan sai odottaa korvaushoitoon pääsyä lähes puoli vuotta.

Lain mukaan raskaana olevan naisen vieroitushoito ja kuntouttava päihdehoito on järjestettävä viipymättä, kun hän on siihen suostuvainen. Vaikka samassa taloudessa asuvalla puolisolla olisi opioidiriippuvuus, häntä ei ohjata samalla välittömään korvaushoitoon.

A-klinikan toimitusjohtajan ja lääketieteellisen johtajan Kaarlo Simojoen mukaan on käsittämätöntä, minkä vuoksi raskaana olevan naisen puoliso ei pääse samanaikaisesti korvaushoitoon, vaikka edellytykset korvaushoidolle täyttyisivätkin.

Korvaushoidossa perheen tilanne jää huomioimatta

Simojoen mukaan korvaushoidon suuri ongelma on se, että raskaudenaikaista hoitoa ajatellaan yksilökeskeisesti.

– Eihän se äidillekään ole helppoa, jos mies on hoidon ulkopuolella ja äiti on hoidossa. Siitäkin syntyy omia ristiriitoja ja haasteita, hän lisää.

Joonas on sitä mieltä, että hänen olisi pitänyt päästä välittömästi korvaushoidon piiriin, koska asui raskaana olevan naisen kanssa samassa taloudessa ja oli tulevan lapsen isä.

Simojoki muistuttaa, että esimerkiksi lähtökohtaisesti lastensuojelussa toimenpiteet eivät kohdistu pelkästään lapsen äitiin vaan koko perheeseen. Siksi on erikoista, miksei korvaushoitoon hakeutuvan äidin tilanteessa huomioida samalla tavalla koko perhettä.

– Taustalla on hallinnollinen ajatus, että mies ei pystyisi tällä tavalla ohittamaan jonoja. Oma kysymyksensä on, miksi niitä jonoja ylipäätään on?