Voiko kuukaudessa sairastua alkoholismiin? Asiantuntijat kertovat, miksi lomatissuttelu on vaaraksi

Mutta loma ei jatku ikuisesti. Usean kostean viikon jälkeen arkeen palaaminen ei välttämättä tunnu enää onnistuvan omin avuin. Alkoholin on keskushermostoon vaikuttava, riippuvuutta aiheuttava aine. Päihdeneuvontapalveluissa nähdäänkin kesän lopulla piikki yhteyden otoissa joka vuosi.

– Lomajuominen on meillä tosi yleinen ja vuosittain toistuva ilmiö, EHYT ry:n päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg sanoo.

– Meillähän ei monilla työpaikoilla puhuta alkoholista muuten kuin vähän sillä tavalla, että kehutaan sitä juomista. Jos istutaan toimistolla, se on enemmän sellaista pikkupoikien ja -tyttöjen kännillä kehuskelua, Nerkko sanoo.

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

Annosmäärät ratkaisevat, ei alkoholin laatu

Nerkko näkee, että riskirajat on määritelty liian korkealle.

– Sehän on ihan mieletön määrä alkoholia, se on lähes kaksi pulloa Koskenkorvaa. Kuka voi oikeasti olla työkykyinen ja muullakin tavalla terve, jos juo kaksi pulloa Koskenkorvaa viikossa?

Alkoholihaittojen kannalta on aivan sama, juoko kallista laatukonjakkia vai halvinta keskiolutta. Hinnalla ei ole väliä, määrällä on. Ja usein määrillä on tapana nousta juomisen jatkuessa pitkään, kun alkoholin sietokyky kasvaa.