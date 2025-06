Will Smith kieltäytyi roolista Christopher Nolanin menestyselokuvassa

Will Smith kertoi tuoreessa haastattelussa, että kieltäytyi roolista menestyselokuvassa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Will Smith kertoi hiljattain Kiss XTRA -radion haastattelussa, että kieltäytyi roolista Christopher Nolanin Inception-menestyselokuvassa. Vuonna 2010 ensi-iltansa saanut Inception on voittanut kymmenittäin palkintoja, muun muassa neljä Oscaria, ja on IMDb:n parhaiten arvosteltujen elokuvien listan sijalla 14.

Smith kertoi haastattelussa, että Nolan pitchasi elokuvan hänelle, mutta hän ei ymmärtänyt sen juonta ja kieltäytyi näin ollen roolista.

– En ole koskaan sanonut tätä ääneen. Ja nyt kun ajattelen asiaa, niin ne elokuvat, jotka menevät vaihtoehtoisiin todellisuuksiin, on vaikea pitchata hyvin, näyttelijä sanoi haastattelussa.

Haastattelussa ei käynyt ilmi, mitä roolia Nolan tarjosi Smithille. Inception-elokuvan pääroolia tähdittää Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio esittää pääosaa Inception-elokuvassa.Credit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Smith on aiemmin kertonut, että kieltäytyi myös pääroolista vuonna 1999 ensi-iltansa saaneessa Matrix-elokuvassa. Matrix-elokuvien päärooliin valittiin lopulta Keanu Reeves.

– Se sattuu niin paljon, etten voi puhua siitä, Smith sanoi radiohaastattelussa viitaten päätökseensä kieltäytyä Matrix-roolista.

