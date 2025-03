Veronica Verho kertoo podcastissa nolosta tilanteestaan: "Toivon, etten traumatisoinut ketään"

Veronica Verhon autohuolto sai nolon käänteen.

Juontaja Veronica Verho teki Verhon takaa -podcastinsa extra-jaksossa paljastuksen nolosta sattumuksestaan autohuollossa. Jakso on julkaistu Podme-palvelussa perjantaina 28. maaliskuuta.

– Siis minä kuolen häpeään. En tiedä pystynkö edes sanomaan tätä, Verho pohjustaa tarinaansa.

Juontaja kertoo vieneensä autonsa huoltoon, koska sen tietokoneeseen oli tullut jokin virhe. Samalla hän pyysi autoonsa sisäpesun. Verho kertoo siivonneensa autostaan enimmät tavarat, mutta sinne oli jäänyt esimerkiksi koiran penkki ja golfmailoja.

– Täällä oli myös likaiset pikkuhousut. Ja tämä on nyt se, mistä kuolen häpeään. Treenikassistani on varmaan tippunut johonkin tuonne auton lattialle tai jonnekkin likaiset pikkuhousut. Valitettavasti tämä auton pesijä on löytänyt ne ja laittanut ne tuohon penkille, Verho kertoo häpeissään.

Verho saanoo yrittävänsä kääntää asian positiiviseksi ja ajattelee, että ehkä autopesijät ovat nähneet pahempiakin asioita.

– Toivon, etten traumatisoinut ketään näillä asioilla, jotka olen jättänyt tänne autoon vahingossa, vaan enemmän se on naurattanut, Verho summaa.

