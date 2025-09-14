Polvileikkauksestaan toipunut Wilma Murto lähtee Tokion MM-kisoihin suurena kysymysmerkkinä. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä näkee, että finaalipaikka olisi jo hyvä suoritus.

Murto on ehtinyt kilpailla tällä kaudella ennen MM-kisojen karsintakisaa kahdesti. Hän palasi kilpa-areenalle elokuun puolivälissä Oulussa, jossa syntyi tulos 445. Puolitoista viikkoa myöhemmin Ruotsi-maaottelussa Tukholmassa Murto ylitti korkeuden 443.

Murto avasi kautensa Oulussa kymmenen askeleen vauhdilla. Tukholmassa vauhtijuoksua tuli 12 askeleen verran. Murron normaali täysivauhtinen juoksu käsittää 16 askelta.

Hyppääjän iskukyky Tokiossa on kysymysmerkki. Kokemusta kovemmasta vauhtijuoksusta ja isommista seipäistä ei tältä kaudelta kisatilanteesta ole.

– Tietysti, kun sitä juoksunopeutta tulee lisää, se tarkoittaa erilaisia putkia, erilaista ajoitusta, kuinka lähdet seipään rytmiin maasta, ja aikaa on vähemmän käyttää, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä sanoo.

– Wilmalla on rajallisesti kokemuksia tällä kaudella paksuista seipäistä. Onhan siinä huomattavati enemmän kysymysmerkkejä.

Tilanteen toinen puoli on se, että Murto pääsee Tokioon ilman ylimääräisiä tulospaineita. Evilä näkee hyppääjän lähtevän kisaamaan hyvin vapautuneessa tilanteessa.

– Hän on ulkoistanut kaikki odotukset itsestään niin kuin kuuluu ollakin. Katsotaan historiaa vaikka vuosi taaksepäin, se on ollut hyvin rikkonaista.

– Jos tuosta parantaa, mitä on tällä kaudella hypännyt, se on hyvä. Ihan varmasti hän on sen tason urheilija, että ei hän lähde vain osallistumaan. Ei siinä ole mitään lisäarvoa hänelle.

Aiemmin EM-kultaa ja MM-pronssia voittanut Murto oli viime vuonna Pariisin olympialaisissa kuudes tuloksella 470. Evilä näkee, että finaalipaikka olisi Tokiossa Murrolle hyvä saavutus.

– Tässä vaiheessa menestyminen on sitä, että ensimmäinen steppi on selvittää karsinta, ja se tarkoittaa sitä, että valmiudet pitää olla 450 päälle. Se on jo iso juttu.

– Sitten tulee se, miten karsinnan ja finaalin välissä pääsee palautumaan. Sanoisin, että näistä lähtökohdista finaalipaikka on jo todella hyvä suoritus hänelle.

Lampela perustekemisellä finaaliin

Suomen muut edustajat naisten seiväshypyssä ovat Elina Lampela ja Saga Andersson.

Heistä Lampela on hankalan alkukesän jälkeen äitynyt hyvään vireeseen. Elokuun lopulla hän hyppäsi Belgian Leuvenin katukisassa ulkoratojen ennätyksensä ja kesän kotimaisen kärkituloksen 464 ja oli aivan hilkulla ylittää korkeuden 470.

–Jos finaaliin haluaa, valmius yli 450 täytyy olla. Se näyttää nyt perustekemiseltä, Evilä näkee.

Evilä sanoo Lampelalla olevan mahdollisuudet pistesijoille.

– Kahdeksan sakkiin hänellä kaikki kaurat on. Siinä mennään päälle 460, mikä on hänelle ylärekisteriä.

– Se olisi jo todella hyvää tekemistä hänelle uraa ajatellen. Juuri oikeaan suuntaan. Pistesija näissä kisoissa on todella kova.

Selkävaivoista kärsinyt Lampela piti keskikesällä taukoa kilpailuista. Se saattoi Evilän mieletä jopa olla hyppääjälle hyväksi.

– Saattoi olla jopa pieni siunaus naamioituneena, että tuli pientä selkävaivaa, kun ei mistään merkittävästä ollut kyse. Oli hetki aikaa hengähtää keskellä kesää, miettiä taas, että mikä on ollut hyvää ja mikä voidaan korjata. Loppuvuosi on näyttänyt, että on tultu todella hyvällä tekemisellä eteenpäin itseluottamus on ollut hyvää tasoa.

Naisten seiväshypyn karsinta käydään maanantaina 15. syyskuuta. Loppukilpailun vuoro on 17. syyskuuta.

