Wilma Murto listasi seiväsfinaalin mitalikolmikon – heitti leikkisän piikin olympiavoittajalle

Viime vuosina arvokisakarsinta on ollut Murrolle vain välttämätön etappi ennen suurta tavoitetta. Tällä kertaa tilanne oli toinen, sillä akillesjännevamman jälkeen täysivauhtisia kilpailuhyppyjä ei ollut taskussa yhtäkään.

– Jos normaalisti on sellainen fiilis, että alkukarsinnan mieluusti skippaisi, niin nyt oli sellainen fiilis, että on hyvä mennä hyppäämään ensimmäisen täyden vauhdin kisa pois alta ennen finaalia, Murto kommentoi.

Murto loukkasi akillesjänteensä helmikuussa, minkä jälkeen on jännitetty, pystyykö hän EM-kisoissa hyppäämään. Hän ehti hypätä vain yhden kilpailun ennen kuin tuli Roomaan, ja senkin lyhyemmällä vauhdilla. Nyt kun on päästy suorittamaan onnistuneesti täydellä vauhdilla, ovat kommentitkin itsevarmempia kuin vielä vähän aikaa sitten.

– Pitää itsekin miettiä, mitä itseltään odottaa. Avoimin mielin olen. Tosi hyvä ja suorituskykyinen olo on ja hyppy tuntuu hyvältä. Luottavaisin mielin lähden taistelemaan ja mestaruutta puolustamaan minkä pystyn. Taustat huomioon ottaen, monenlainen suoritus voi olla onnistumiseksi laskettava, mutta kyllä minua mitalit kiinnostavat, Murto sanoo.

Piikki kokeneille hyppääjille

– Olosuhteiden puolesta mahdollistaa hyvän tason. Ei tuule juuri ollenkaan. Iltakisa tulee olemaan sään puolesta paljon inhimillisempi. Jarno oli eilen katsomassa iltakisaa, sanoi, että on unelmaolosuhteet. On lämmin, mutta ei tukalaa eikä tuule ollenkaan – kyllä seiväshyppääjä niissä olosuhteissa viihtyy, Murto kehuu.

Puolustava Euroopan mestari on ollut ymmärrettävästi median kiinnostuksen kohteena. Kysymyksiä on tullut paljon, mutta hyväntuulisella urheilijalla on myös ollut kiitettävästi aikaa vastata toimittajien kysymyksiin.