Ainekset suomalaiseen superpäivään – tässä Tokion MM-yleisurheilun ohjelma

Yleisurheilun MM-kilpailut 2025 käydään Japanin Tokiossa 13.–21. syyskuuta. Näet kisojen päiväkohtaisen ohjelman tästä artikkelista.
Suomen lopullinen MM-kisajoukkue varmistuu elokuun loppun mennessä. Jo ennakolta yksi kisojen kiinnostavimmista suomalaispäivistä käydään maanantaina 15. syyskuuta, kun ohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn karsinta, naisten moukarinheiton finaali ja naisten pika-aitojen ratkaisuvaiheet. Lisäksi ME-lukemia murskannut seivästähti Armand Duplantis villinnee tuolloin kisa-areenalla.
Suomen viimeisin kultamitali MM-yleisurheilussa on vuodelta 2007 (Tero Pitkämäki, keihäänheitto), minkä jälkeen sinivalkoinen mitalimenestys on ollut laihaa. Viimeisistä kahdeksista kisoista on irronnut vain yksi hopea ja kaksi pronssia.
Suomen edellinen kahden MM-mitalin saalis on vuodelta 2001 Edmontonista.
Lajien suomalaisurheilijat päivitetään alla olevaan ohjelmaan lähempänä kisastarttia. Ajat ovat Suomen aikaa, loppukilpailut on merkitty tummennetulla tekstillä.
Yleisurheilun MM-kisojen 2025 päiväkohtainen ohjelma
Lauantai 13.9.
Aamusessio:
02.00 35 kilometrin kävely, miehet, finaali
02.00 35 kilometrin kävely, naiset, finaali
03.00 Kiekonheitto, naiset, karsintaryhmä A
04.55 Kuulantyöntö, miehet, karsinta
04.55 Kiekonheitto, naiset, karsintaryhmä B
05.23 100 metriä, karsintaerät
05.55 4x400 metrin viesti, sekajoukkue, alkuerät
Iltasessio:
12.05 3000 metrin estejuoksu, miehet, alkuerät
12.30 Pituushyppy, naiset, karsinta
12.55 100 metriä, naiset, alkuerät
13.05 Seiväshyppy, miehet, karsinta
13.50 1500 metriä, naiset, alkuerät
14.35 100 metriä, miehet, alkuerät
15.10 Kuulantyöntö, miehet, finaali
15.30 10000 metriä, naiset, finaali
16.20 4x400 metrin viesti, sekajoukkue, finaali
Sunnuntai 14.9.
Aamusessio:
02.00 Maraton, naiset, finaali
03.00 Moukariheitto, naiset, karsintaryhmä A
03.35 1500 metriä, miehet alkuerät
04.45 Moukariheitto, naiset, karsintaryhmä B
05.28 100 metrin aidat, naiset, alkuerät
Iltasessio:
12.35 400 metriä, miehet, alkuerät
12.40 Korkeushyppy, miehet, karsinta
13.10 Kiekonheitto, naiset, finaali
13.25 400 metriä, naiset, alkuerät
14.20 100 metriä, naiset, välierät
14.40 Pituushyppy, naiset, finaali
14.43 100 metriä, miehet, välierät
15.05 1500 metriä, naiset, välierät
15.30 10000 metriä, miehet, finaali
16.13 100 metriä, naiset, finaali
16.20 100 metriä, miehet, finaali
Moukarinheittäjä Silja Kosonen on valmis menestymään aikuisten arvokisoissa.2024 Getty Images
Maanantai 15.9.
Aamusessio:
02.00 Maraton, miehet, finaali
03.00 Moukariheitto, miehet, karsintaryhmä A
03.05 Seiväshyppy, naiset, karsinta
03.15 3000 metrin estejuoksu, naiset, alkuerät
04.45 Moukariheitto, miehet, karsintaryhmä B
05.20 400 metrin aidat, naiset, alkuerät
Iltasessio:
13.35 400 metrin aidat, miehet, alkuerät
13.40 Pituushyppy, miehet, karsinta
14.10 Seiväshyppy, miehet, finaali
14.20 110 metrin aidat, miehet, alkuerät
15.00 Moukariheitto, naiset, finaali
15.05 100 metrin aidat, naiset, välierät
15.30 1500 metriä, miehet, välierät
15.55 3000 metrin estejuoksu, miehet, finaali
16.20 100 metrin aidat, naiset, finaali
Tiistai 16.9.
13.35 800 metriä, miehet, alkuerät
13.40 Kolmiloikka, naiset, karsinta
14.35 Korkeushyppy, miehet, finaali
14.40 110 metrin aidat, miehet, välierät
15.00 Moukariheitto, miehet, finaali
15.05 400 metriä, naiset, välierät
15.35 400 metriä, miehet, välierät
16.05 1500 metriä, naiset, finaali
16.20 110 metrin aidat, miehet, finaali
Keskiviikko 17.9.
13.05 Kolmiloikka, miehet, karsinta
13.10 Keihäänheitto, miehet, karsintaryhmä A
13.30 200 metriä, naiset, alkuerät
14.10 Seiväshyppy, naiset, finaali
14.15 200 metriä, miehet, alkuerät
14.45 Keihäänheitto, miehet, karsintaryhmä B
14.50 Pituushyppy, miehet, finaali
15.00 400 metrin aidat, naiset, välierät
15.30 400 metrin aidat, miehet, välierät
15.57 3000 metrin estejuoksu, naiset, finaali
16.20 1500 metriä, miehet, finaali
Torstai 18.9.
13.05 5000 metriä, naiset, alkuerät
13.15 Korkeushyppy, naiset, karsinta
13.23 Keihäänheitto, miehet, finaali
13.55 800 metriä, naiset, alkuerät
14.55 Kolmiloikka, naiset, finaali
15.02 200 metriä, miehet, välierät
15.24 200 metriä, naiset, välierät
15.45 800 metriä, miehet, välierät
16.10 400 metriä, miehet, finaali
16.24 400 metriä, naiset, finaali
Perjantai 19.9.
11.33 Seitsenottelu, 100 metrin aidat
12.20 Seitsenottelu, korkeushyppy
13.30 Keihäänheitto, naiset, karsintaryhmä A
14.05 5000 metriä, miehet, alkuerät
14.30 Seitsenottelu, kuulantyöntö
14.45 800 metriä, naiset, välierät
14.50 Kolmiloikka, miehet, finaali
15.00 Keihäänheitto, naiset, karsintaryhmä B
15.15 400 metrin aidat, miehet, finaali
15.27 400 metrin aidat, naiset, finaali
15.38 Seitsenottelu, 200 metriä
16.06 200 metriä, miehet, finaali
16.22 200 metriä, naiset, finaali
Saga Vanninen on niittänyt arvokisamenestystä seitsenottelusssa viime vuosina.2025 Getty Images
Lauantai 20.9.
Aamusessio:
01.30 20 kilometrin kävely, naiset, finaali
03.00 Kiekonheitto, miehet, karsintaryhmä A
03.25 Kymmenottelu, 100 metriä
03.50 20 kilometrin kävely, miehet, finaali
04.00 Kuulantyöntö, naiset, karsinta
04.05 Kymmenottelu, pituushyppy
04.35 Kiekonheitto, miehet, karsintaryhmä B
05.30 Seitsenottelu, pituushyppy
05.45 Kymmenottelu, kuulantyöntö
Iltasessio:
13.00 Seitsenottelu, keihäänheitto
13.05 Kymmenottelu, korkeushyppy
13.35 4x400 metrin viesti, miehet, alkuerät
13.54 Kuulantyöntö, naiset, finaali
14.00 4x400 metrin viesti, naiset, alkuerät
14.25 4x100 metrin viesti, miehet, alkuerät
14.45 4x100 metrin viesti, naiset, alkuerät
15.05 Keihäänheitto, naiset, finaali
15.11 Seitsenottelu, 800 metriä
15.29 5000 metriä, naiset, finaali
15.55 Kymmenottelu, 400 metriä
16.22 800 metriä, miehet, finaali
Sunnuntai 21.9.
Aamusessio:
03.05 Kymmenottelu, 110 metrin aidat
03.55 Kymmenottelu, kiekonheitto, ryhmä A
05.05 Kymmenottelu, kiekonheitto, ryhmä B
05.35 Kymmenottelu, seiväshyppy, ryhmä A
06.20 Kymmenottelu, seiväshyppy, ryhmä B
Iltasessio:
11.35 Kymmenottelu, keihäänheitto, ryhmä A
12.47 Kymmenottelu, keihäänheitto, ryhmä B
13.30 Korkeushyppy, naiset, finaali
13.35 800 metriä, naiset, finaali
13.50 5000 metriä, miehet, finaali
14.00 Kiekonheitto, miehet, finaali
14.25 4x400 metrin viesti, miehet, finaali
14.40 4x400 metrin viesti, naiset, finaali
14.55 Kymmenottelu, 1500 metriä
15.10 4x100 metrin viesti, naiset, finaali
15.20 4x100 metrin viesti, miehet, finaali
Aikataululähde: worldathletics.org