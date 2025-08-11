Ainekset suomalaiseen superpäivään – tässä Tokion MM-yleisurheilun ohjelma

Tokion MM-yleisurheilussa Lotta Harala (vas.) edustaa Suomea pika-aidoissa, Silja Kosonen ja Krista Tervo moukarinheitossa.
Tokion MM-yleisurheilussa Lotta Harala (vas.) edustaa Suomea pika-aidoissa, Silja Kosonen ja Krista Tervo moukarinheitossa. AOP
Julkaistu 11.08.2025 14:17

MTV URHEILU

Yleisurheilun MM-kilpailut 2025 käydään Japanin Tokiossa 13.–21. syyskuuta. Näet kisojen päiväkohtaisen ohjelman tästä artikkelista. 

Suomen lopullinen MM-kisajoukkue varmistuu elokuun loppun mennessä. Jo ennakolta yksi kisojen kiinnostavimmista suomalaispäivistä käydään maanantaina 15. syyskuuta, kun ohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn karsinta, naisten moukarinheiton finaali ja naisten pika-aitojen ratkaisuvaiheet. Lisäksi ME-lukemia murskannut seivästähti Armand Duplantis villinnee tuolloin kisa-areenalla. 

Lue myös: Lotta Haralan ja Nooralotta Nezirin MM-kohtalo varmistui – SE-naisesta karu uutinen

Suomen viimeisin kultamitali MM-yleisurheilussa on vuodelta 2007 (Tero Pitkämäki, keihäänheitto), minkä jälkeen sinivalkoinen mitalimenestys on ollut laihaa. Viimeisistä kahdeksista kisoista on irronnut vain yksi hopea ja kaksi pronssia. 

Suomen edellinen kahden MM-mitalin saalis on vuodelta 2001 Edmontonista. 

Lajien suomalaisurheilijat päivitetään alla olevaan ohjelmaan lähempänä kisastarttia. Ajat ovat Suomen aikaa, loppukilpailut on merkitty tummennetulla tekstillä.  

Yleisurheilun MM-kisojen 2025 päiväkohtainen ohjelma

Lauantai 13.9.

Aamusessio:
02.00 35 kilometrin kävely, miehet, finaali

02.00 35 kilometrin kävely, naiset, finaali

03.00 Kiekonheitto, naiset, karsintaryhmä A

04.55 Kuulantyöntö, miehet, karsinta

04.55 Kiekonheitto, naiset, karsintaryhmä B

05.23 100 metriä, karsintaerät

05.55 4x400 metrin viesti, sekajoukkue, alkuerät

Iltasessio:
12.05 3000 metrin estejuoksu, miehet, alkuerät

12.30 Pituushyppy, naiset, karsinta

12.55 100 metriä, naiset, alkuerät

13.05 Seiväshyppy, miehet, karsinta

13.50 1500 metriä, naiset, alkuerät

14.35 100 metriä, miehet, alkuerät

15.10 Kuulantyöntö, miehet, finaali

15.30 10000 metriä, naiset, finaali

16.20 4x400 metrin viesti, sekajoukkue, finaali

Sunnuntai 14.9.

Aamusessio:
02.00 Maraton, naiset, finaali

03.00 Moukariheitto, naiset, karsintaryhmä A

03.35 1500 metriä, miehet alkuerät

04.45 Moukariheitto, naiset, karsintaryhmä B

05.28 100 metrin aidat, naiset, alkuerät

Iltasessio:
12.35 400 metriä, miehet, alkuerät

12.40 Korkeushyppy, miehet, karsinta

13.10 Kiekonheitto, naiset, finaali

13.25 400 metriä, naiset, alkuerät

14.20 100 metriä, naiset, välierät

14.40 Pituushyppy, naiset, finaali

14.43 100 metriä, miehet, välierät

15.05 1500 metriä, naiset, välierät

15.30 10000 metriä, miehet, finaali

16.13 100 metriä, naiset, finaali

16.20 100 metriä, miehet, finaali

Silja Kosonen on valmis menestymään aikuisten arvokisoissa.Moukarinheittäjä Silja Kosonen on valmis menestymään aikuisten arvokisoissa.2024 Getty Images

Maanantai 15.9.

Aamusessio:
02.00 Maraton, miehet, finaali

03.00 Moukariheitto, miehet, karsintaryhmä A

03.05 Seiväshyppy, naiset, karsinta

03.15 3000 metrin estejuoksu, naiset, alkuerät

04.45 Moukariheitto, miehet, karsintaryhmä B

05.20 400 metrin aidat, naiset, alkuerät

Iltasessio:
13.35 400 metrin aidat, miehet, alkuerät

13.40 Pituushyppy, miehet, karsinta

14.10 Seiväshyppy, miehet, finaali

14.20 110 metrin aidat, miehet, alkuerät

15.00 Moukariheitto, naiset, finaali

15.05 100 metrin aidat, naiset, välierät

15.30 1500 metriä, miehet, välierät

15.55 3000 metrin estejuoksu, miehet, finaali

16.20 100 metrin aidat, naiset, finaali

Tiistai 16.9.

13.35 800 metriä, miehet, alkuerät

13.40 Kolmiloikka, naiset, karsinta

14.35 Korkeushyppy, miehet, finaali

14.40 110 metrin aidat, miehet, välierät

15.00 Moukariheitto, miehet, finaali

15.05 400 metriä, naiset, välierät

15.35 400 metriä, miehet, välierät

16.05 1500 metriä, naiset, finaali

16.20 110 metrin aidat, miehet, finaali

Keskiviikko 17.9.

13.05 Kolmiloikka, miehet, karsinta

13.10 Keihäänheitto, miehet, karsintaryhmä A

13.30 200 metriä, naiset, alkuerät

14.10 Seiväshyppy, naiset, finaali

14.15 200 metriä, miehet, alkuerät

14.45 Keihäänheitto, miehet, karsintaryhmä B

14.50 Pituushyppy, miehet, finaali

15.00 400 metrin aidat, naiset, välierät

15.30 400 metrin aidat, miehet, välierät

15.57 3000 metrin estejuoksu, naiset, finaali

16.20 1500 metriä, miehet, finaali

Torstai 18.9.

13.05 5000 metriä, naiset, alkuerät

13.15 Korkeushyppy, naiset, karsinta

13.23 Keihäänheitto, miehet, finaali

13.55 800 metriä, naiset, alkuerät

14.55 Kolmiloikka, naiset, finaali

15.02 200 metriä, miehet, välierät

15.24 200 metriä, naiset, välierät

15.45 800 metriä, miehet, välierät

16.10 400 metriä, miehet, finaali

16.24 400 metriä, naiset, finaali

Perjantai 19.9.

11.33 Seitsenottelu, 100 metrin aidat

12.20 Seitsenottelu, korkeushyppy

13.30 Keihäänheitto, naiset, karsintaryhmä A

14.05 5000 metriä, miehet, alkuerät

14.30 Seitsenottelu, kuulantyöntö

14.45 800 metriä, naiset, välierät

14.50 Kolmiloikka, miehet, finaali

15.00 Keihäänheitto, naiset, karsintaryhmä B

15.15 400 metrin aidat, miehet, finaali

15.27 400 metrin aidat, naiset, finaali

15.38 Seitsenottelu, 200 metriä

16.06 200 metriä, miehet, finaali 

16.22 200 metriä, naiset, finaali

Saga Vanninen on niittänyt arvokisamenestystä viime vuosina.Saga Vanninen on niittänyt arvokisamenestystä seitsenottelusssa viime vuosina.2025 Getty Images

Lauantai 20.9.

Aamusessio:
01.30 20 kilometrin kävely, naiset, finaali

03.00 Kiekonheitto, miehet, karsintaryhmä A

03.25 Kymmenottelu, 100 metriä

03.50 20 kilometrin kävely, miehet, finaali

04.00 Kuulantyöntö, naiset, karsinta

04.05 Kymmenottelu, pituushyppy

04.35 Kiekonheitto, miehet, karsintaryhmä B

05.30 Seitsenottelu, pituushyppy

05.45 Kymmenottelu, kuulantyöntö

Iltasessio:
13.00 Seitsenottelu, keihäänheitto

13.05 Kymmenottelu, korkeushyppy

13.35 4x400 metrin viesti, miehet, alkuerät

13.54 Kuulantyöntö, naiset, finaali

14.00 4x400 metrin viesti, naiset, alkuerät

14.25 4x100 metrin viesti, miehet, alkuerät

14.45 4x100 metrin viesti, naiset, alkuerät

15.05 Keihäänheitto, naiset, finaali

15.11 Seitsenottelu, 800 metriä

15.29 5000 metriä, naiset, finaali

15.55 Kymmenottelu, 400 metriä

16.22 800 metriä, miehet, finaali

Sunnuntai 21.9.

Aamusessio:
03.05 Kymmenottelu, 110 metrin aidat

03.55 Kymmenottelu, kiekonheitto, ryhmä A

05.05 Kymmenottelu, kiekonheitto, ryhmä B

05.35 Kymmenottelu, seiväshyppy, ryhmä A

06.20 Kymmenottelu, seiväshyppy, ryhmä B

Iltasessio:
11.35 Kymmenottelu, keihäänheitto, ryhmä A

12.47 Kymmenottelu, keihäänheitto, ryhmä B

13.30 Korkeushyppy, naiset, finaali

13.35 800 metriä, naiset, finaali

13.50 5000 metriä, miehet, finaali

14.00 Kiekonheitto, miehet, finaali

14.25 4x400 metrin viesti, miehet, finaali

14.40 4x400 metrin viesti, naiset, finaali

14.55 Kymmenottelu, 1500 metriä

15.10 4x100 metrin viesti, naiset, finaali

15.20 4x100 metrin viesti, miehet, finaali

Aikataululähde: worldathletics.org

Lisää aiheesta:

Päivän suomalaiset Pariisissa: Katseet kiinnittyvät Lotta HaralaanPäivän suomalaiset Pariisissa: Hurskeella ja Haralalla uusi mahdollisuus – keihäsmiehet Suomen viimeinen toivoPäivän suomalaiset Pariisissa: Wilma Murto ja Elina Lampela mitalijahtiin seiväsfinaalissaPäivän suomalaiset Pariisissa: Wilma Murron totuuden hetkiPäivän suomalaiset Pariisissa: iso tukku sinivalkoisia vauhtiin – Silja Kososella odotettu hetkiRion olympialaisten ohjelma
MM-yleisurheiluYleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-yleisurheilu