Wilma Murto yllättyi – toimi poikkeuksellisesti

Seiväshyppääjä Wilma Murto jakeli ilahtuneita kommentteja paluukilpailunsa jälkeen.

Wilma Murto palasi polvileikkauksen ja kuntoutuksen jäljiltä pitkästä aikaa kilparadoille Oulun gp-kisassa keskiviikkona. Hän oli edellisen kerran kisannut viime vuoden elokuussa Ruotsi-ottelussa.

Seivästähti avasi pelin 405:stä ja hyppäsi ensimmäisellään yli myös korkeuksista 420, 430 ja 440. Korkeus 445 meni toisella ja jäi Murron tulokseksi.

Murto jopa yllättyi paluussaan.

– Meni sujuvammin mitä odotin. Hyppääminen oli teknisesti tasaista, ei tullut hajontaa. Kyllä tämä odotuksia nostattaa, hän kertoi Urheiluliiton tiedotteessa ja viittasi kuukauden päästä odottaviin MM-kisoihin Tokiossa.

Murrolta nähtiin hänelle poikkeuksellista toimintaa Euroopan mestarin aiempaan perustasoon nähden hyvin alhaisessa korkeudessa.

– Jo 405:ssä heittelin katsomoon yläfemmoja. Jokainen ylitys oli nyt voitto.

– Toki hypyt olivat teknisesti varovaisia, kun kilpailunomaisia hyppyjä on tullut vähän, mutta nyt tekeminen parani hyppy hypyltä. Se oli vapauttavaa ja toi lisää tehoa suorituksiin.

Murto käytti lyhyttä 10 askeleen vauhtia, millä hän aikoo mennä myös Ruotsi-ottelussa puolentoista viikon päästä. Tokion MM-kisoissa hän aikoo käyttää 12:ta askelta.

Murto sijoittui Oulussa kolmanneksi. Elina Lampela hyppäsi voittoon kesän parhaallaan 460, ja Saga Andersson taivutti toiseksi ennätyksellään 455.