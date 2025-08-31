Elina Lampela jysäytti yli ennätyskorkeudestaan – ehti jo tuulettaa jättitemppua

Elina Lampela hyppäsi voittoon kansainvälisessä seiväskisassa Belgiassa ulkoratojen ennätystuloksellaan.
Lampela ylitti Leuvenissa käydyssä katukilpailussa korkeuden 464 ja korjasi voiton ennen saman tuloksen hypännyttä Belgian Elien Vekemansia. Kolmas oli Tshekin Nikola Pöschlova tuloksella 434.
Voittotulos on Lampelan ennätys ulkoradoilla ja samalla kesän kotimainen kärkitulos. Kansainvälisen yleisurheiluliiton tulossivustolla tuloksen viereen on kuitenkin merkitty lyhenne UNC. Lyhenne tulee sanasta uncertified, sertifioimaton, joka voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei katukilpailun mittaustavalla ole kansainvälistä sertifikaattia.
Lampelan uran paras tulos on 470, jonka hän hyppäsi maaliskuussa EM-hallikilpailuissa Hollannin Apeldoornissa ja sijoittui neljänneksi.
Lampela oli Leuvenissa lähellä pistää vielä tuostakin paremmaksi, mutta korkeudessa 474 ollut rima tuli alas erityisen niukasti. Lampela ehti jo tuulettaa onnistunutta hyppyä, mutta rima putosi keikuttuaan hyvän tovin kannattimillaan.
Lampela julkaisi videot hypyistään Instagram-tilillään. Voit katsoa julkaisun alta tai tästä linkistä.
Lampela hyppää syyskuussa Tokion MM-kisoissa. Suomen muut edustajat naisten seiväshypyssä ovat Wilma Murto ja Saga Andersson.