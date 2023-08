Wilma Murrolla salainen ase MM-kultataistelussa – "En usko, että se on vielä käytössä"

Wilma Murto murtautui viime kaudella Münchenin EM-kullalla maailman seiväseliittiin. Tällä kaudella Murto on säilyttänyt tasonsa ja osoittanut, että hän on yksi maailman parhaista seiväshyppääjistä.

Järvisen mukaan Murto on osoittanut, että hänen hyvä perustasonsa on 470 paremmalla puolella, millä taistellaan mitaleista. Toki tällä kaudella peräti 11 kilpasiskoa on hypännyt päälle 470:n, mutta loistokunnossa oleva suomalainen on osoittanut, että jopa uudet ennätyslukemat ovat realistisia.