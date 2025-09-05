Elina Lampelalle kova takaisku: Seipäät säpäleiksi

Elina Lampela kohtasi rajun takaiskun, kun hänen seipäänsä hajosivat kotimatkalla Belgiasta.

Lampela hyppäsi viime viikolla Leuvenin katukilpailussa Belgiassa ja hyvin hyppäsikin. Lampela voitti kilpailun kesän parhaalla tuloksellaan 464. Tulos on myös hyppääjän uran paras ulkoradoilla.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton tulossivustolla Lampelan tuloksen viereen on kuitenkin merkitty lyhenne UNC, joka tarkoittaa, ettei katukilpailun mittaustavalla ole kansainvälistä sertifikaattia.

Lampela teki myös erinomaisen yrityksen uudesta ennätyskorkeudestaan 474, mutta rima tuli lopulta alas keikuttuaan hyvän tovin kannattimillaan.

Lampelan ennätys on maaliskuun EM-halleissa nelossijan tuonut 470.

Lampela näyttää siis olevan kunnossa ensi viikolla alkavien Tokion MM-kilpailuiden kynnyksellä, mutta samaa ei voi sanoa hänen työvälineistään, seipäistä.

Lampela kertoo Instagramin tarinoissaan seipäidensä kärsineen vaurioita kotimatkalla Belgiasta. 24 tunnin ajan näkyvillä olevan päivityksen kuvassa näkyvät Lampelan seipäät, joiden päät ovat murskautuneet.

– Tältä mun seipäät siis näytti, kun tulin kotiin sunnuntaina Belgiasta, päivityksessä lukee.

Tokion MM-kisojen naisten seiväshypyn karsinta hypätään maanantaina 15. päivä syyskuuta, joten Lampelalle tuli kiire hankkia korvaavia työkaluja. Hyppääjän päivityksen mukaan apua on tulossa.

– Onneksi nyt näyttää siltä, että ehdin saada kaikki tarvittavat seipäät MM-kisoihin.

Omassa Instagram-tarinassaan seiväsvalmistaja Team Pacer vahvistaa tiedon. Seiväsvalmistaja kertoo saaneensa yhteydenoton Lampelalta ja vastanneensa huutoon.

–Valitettavasti osa hänen seipäistään rikkoutui matkustaessa ja hän tarvitsi uusia ennen MM-kisoja.

– Upouudet seipäät ovat tulossa.