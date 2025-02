Hirmuinen suomalaistemppu vakuutti Tommi Evilän – lausuu varoituksen sanan: "Probleemia kokonaisuuteen"

Jessica Kähärä ponkaisi lauantaina Kuortaneella pituushypyn Suomen mestariksi huipputuloksella 668. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä ilahtui Kähärän kertomasta.

Kähärä, 23, nousi tuloksellaan Suomen kaikkien aikojen listalla neljänneksi heti Suomen ennätysnaisen Ringa Ropon, Johanna Halkoahon ja Taika Koilahden jälkeen.

Vuoden takaista ennätystään Kähärä paransi hulppeat 16 senttiä. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä vaikuttui tuloksesta.

– 668 on maailmanluokan tulos. Sillä ollaan Euroopassakin aina finaalissa arvokisoissa, ja onnistumalla siitä paremmin ei ole kaukana kunnon sijatkaan.

Kähärä itse kommentoi kisan jälkeen tienneensä pidemmän aikaa tuollaisen hypyn olevan tulossa.

– Oikeastaan jo viime hallikaudella oli merkkejä siitä, mutta sitten tuli vaivoja ja kesä oli sellaista taiteilua, Kähärä sanoi SUL:n haastattelussa.

Kähärä vaihtoi syksyllä entisen kolmiloikkamestarin Johan Meriluodon valmennukseen, mikä toi muutoksia harjoitteluun.

Kähärä on urallaan kilpaillut tasaisesti sekä pituudessa että kolmiloikassa ja sanoi vielä vuosi sitten MTV Urheilun haastattelussa kolmiloikan olevan päälajinsa. Lauantaina tuohon oli tullut muutos.

– Itsestäni tuntui tänään, että pituushyppy on se laji, Kähärä sanoi.

Jessica Kähärä piti vielä vuosi sitten päälajinaan kolmiloikkaa. Lauantaina mieli oli kääntynyt pituushypyn puolelle. Arkistokuva.Photomotion / All Over Press

"Isot loukkaantumisriskit"

Kähärän näkemys päälajistaan miellyttää Tommi Evilää. Evilä näkee pituushypyn olevan Kähärän uralla "se kannattava kortti". Kähärän kolmiloikkaennätys on kesältä 2023 oleva 13.87.

Evilä muistuttaa, että terveys on kehittymisessä kaiken a ja o.

– On kuljetettu kolmiloikkaa rinnalla. Siinä on niin isot loukkaantumisriskit hänellä, jos jatkaa kolmiloikkaa. Sen tekniikkaa täytyy saada ihan viimeisen päälle jiiriin, Evilä sanoo.

– Se kolmiloikka syö pahimmillaan pituudenkin potentiaalin. Jos urheilija on rikki, ei siitä tule yhtään mitään. Terveys täytyy olla.

Kolmiloikkaa voi Evilän mielestä kuljettaa mukana harjoittelun tukena.

– Tukiharjoitteluna kolmiloikka ja pituushyppy ihan kättelee toisiaan. Mutta täysvauhtiset kilpailusuoritukset...

– Täydellä vauhdilla loukkaantumisriskit on niin isot, hetkelliset kuormat huonossa asennossa on niin kovat, että siitä voi tulla probleemia kokonaisuuteen, mikä haittaa kokonaiskehitystä.

Evilä näkee, että kolmiloikan sijaan Kähärä voisi ottaa kakkoslajikseen pika-aidat. Moniottelijataustainen Kähärä on parhaimmilaan juossut 100 metrin aidat kelpo aikaan 13.30.

– Se palvelee kuitenkin pituutta tosi hyvin. Aidalle tulo on samanlaista, on samanlaista meininkiä kuin lankulle tulossa. Se voisi olla hyvä, turvallinen tukilaji, Evilä sanoo.

– On hyvä olla tällaisia niin sanottuja vuotoventtiilejä. Jos ei leipälajissa aina loksahtele kohdilleen, niin on toinenkin laji, missä käydä kilpailemassa.

Jessica Kähärä on hypännyt ulkoradoilla parhaimmillaan pituustuloksen 647. Arkistokuva.Photomotion / All Over Press

Loikka Euroopan tilastossa

Kähärä nousi Kuortaneen hypyllään Euroopan kuluvan kauden tilastossa kahdeksanneksi. Koko viime kauden Euroopan tilastossa tulos olisi riittänyt sijalle 17.

Evilä muistuttaa, että kyseessä oli yksi yksittäinen onnistuminen. Kähärän lauantain kaksi seuraavaksi parasta tulosta olivat 649 ja 648.

– Positiivista olisi se, että 650:n päälle alkaisi menemään ja pysymään siellä. Tasaisuutta ja varmuutta alkaisi tulla tekemiseen, Evilä sanoo.

Parin viikon päässä Alankomaiden Apeldoornissa kilpailtaviin EM-hallikisoihin lähtökohdat ovat joka tapauksessa herkulliset.

– Tuosta itseluottamus nousee, niin ei ainakaan heikennä lähtökohtia, Evilä sanoo.

– Kunto sojottaa sopivasti koiliseen.