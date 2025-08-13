Wilma Murron paluukisa ohi

Seiväshyppytähti Wilma Murto avasi kilpailukautensa Oulun gp-kisassa. Polvileikkauksesta kuntoutuva Murto ylitti 445 ja oli kisan kolmas.
Murto otti varman päälle ja avasi itselleen alhaisesta korkeudesta 405. Lyhyemmällä vauhdinotolla koko illan hypännyt Murto ylitti avauskorkeuden, sekä 420 ja 430 vaivattomasti.
Myös 440 ylittyi, mutta rimaa hipoen. Seuraava korkeus eli 445 jäi Murron tulokseksi paluukisassa. Hän selvitti sen toisellaan. 450 jäi 10 askeleen hypyllä haaveeksi kolmen pudotuksen jälkeen. Tulos on kuitenkin kelpo, sillä Murto kilpaili ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden Ruotsi-ottelun.
Kisan voitti Elina Lampela, joka on toimittanut kotikisassaan tässä vaiheessa virheettömän sarjan 460:een asti. Kakkoseksi ponnisti Saga Andersson tuloksella 455. Kyseessä on Anderssonin uusi ennätys.
Kauden päätapahtuma eli Tokion yleisurheilun MM-kisat käynnistyvät 13. syyskuuta.
Oulun illassa nähtiin myös nuoren lupauksen väläytys, kun 18-vuotias Nuppu Willman taivutti kisan neljänneksi tuloksella 405. Willman ylitti ensimmäistä kertaa neljä metriä ja paransi omaa ennätystään kertahumauksella 10 senttiä.