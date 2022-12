Tämä on tutkitusti tehokas keino nukahtaa helpommin

Keskeisin vuorokausirytmiä säätelevä tekijä on aivoissa sijaitseva hermosolujen joukko. Tämän elimistön sisäisen kellon on saatava säännöllinen aikamerkki, jotta se pysyisi ajassa. Ulkoisista aikamerkeistä merkittävin on valoisan ja pimeän vaihtelu, Terveyskirjasto kertoo.