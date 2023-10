Tämä ATACMS-video kylvää kauhua Venäjällä – Ilmari Käihkö: "Pelko on aiheellista"

NYT:n mukaan Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle parisenkymmentä ATACMS-ohjusta, joilla on noin 160 kilometrin kantama ja rypäleammustaistelukärki.

/All Over Press

/All Over Press

"Venäjällä ei varaa tällaisiin tappioihin"

HIMARS-hysterian paluu?

Venäläisten sotakommentaattorien reaktio ATACMS-ohjusten käyttöön on ollut "laajalle levinnyt pelko", kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).