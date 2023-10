Ukraina: Venäjä kärsii nyt poikkeuksellisen rajuja tappioita – Pekka Toveri kertoo oman teoriansa

Vertailun vuoksi kolmen päivän aikana 8.–10. lokakuuta Ukraina väitti Venäjän menettäneen 1 380 sotilasta, 29 taistelupanssarivaunua, 27 panssariajoneuvoa ja 25 tykkiä. Esimerkiksi taistelupanssarivaunujen osalta ero on yli kolminkertainen.

"Se voisi selittää venäläisten tappioita"

Aikaisemmin Toveri on todennut, että vaikka Ukrainan luvuissa on "vähän lisää", ovat ne lähempänä totuutta kuin Venäjän ilmoitukset. Britannian puolustusministeriö puolestaan on julkisesti väittänyt, että Ukrainan ilmoitukset Venäjän tappioista ovat hyödyllisiä trendien analysoinnissa.